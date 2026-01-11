億萬歌曲男星動念引退 因羅志祥一句話繼續堅持
楊琳曾為雙人男子團體「UNDER LOVER」的一員，唱紅億萬點擊神曲〈癡情玫瑰花〉，儘管歷經團體解散各自單飛，他仍堅守歌唱夢，陸續發行多首創作單曲，近期推出首張專輯《FashEmo》。楊琳的音樂才華獲得羅志祥賞識，楊琳視羅志祥為貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」
羅志祥不僅是楊琳音樂之路的「貴人」，更是他陪伴他度過低潮期的「心靈導師」，提及這幾年「潛伏期」的心路歷程，他坦言有長達一年的時間因為面對外界的質疑與網路酸言酸語而陷入低潮，還一度自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到。」楊琳也感受到人情冷暖的現實面，甚至有朋友直接斷聯，讓他感嘆：「我不會怪他們，也謝謝留在身邊的人。」
這段時間剛好遇到羅志祥伸出援手，不僅找楊琳共事，還常藉著聊天分享心事，楊琳表示：「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得！」楊琳說最佩服羅志祥推廣音樂、行銷唱片的能力，「在這方面真的在他身上學到很多，他真的是最佳榜樣！」
走過低潮終於推出個人專輯，楊琳的主打歌〈不請自來〉MV邀請戲劇女神王萱跨刀演出，兩人是在一次朋友聚會中認識，當他鼓起勇氣邀請王萱參與 MV 拍攝時，對方二話不說立刻點頭答應，讓他相當感動。為此導演在劇情中安排多場情緒濃烈的對手戲，首次挑戰演戲及哭戲的楊琳坦言壓力不小，所幸王萱身為專業演員，不僅哭戲一次到位，更主動帶著這位「戲劇小白」進入狀況。
