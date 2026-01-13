億萬神曲菲道爾來台！簽售會神秘粉絲是大咖女星 唱紅夯歌流量不遑多讓

記者鄭尹翔／台北報導

擁有「Emo情歌王子」封號的馬來西亞創作才子菲道爾，憑藉〈阿拉斯加海灣〉、〈在迦納共和國離婚〉、〈能遇見，就很不錯了。〉等代表作，在各大串流平台累積數億點擊，深受年輕世代喜愛。去年推出全新專輯《六一九》的他，上週特別來台舉辦簽售會，分別在台北、高雄與歌迷近距離互動，現場氣氛熱烈。

上週五（9日）台北場簽售會上，現場突然出現一名戴著帽子、口罩的神秘女子，引發歌迷一陣騷動，沒想到真實身分竟是人氣女星、也是合作夥伴的陳華。兩人曾合唱歌曲〈月亮失約了〉，私下交情深厚，陳華這次特地喬裝現身力挺好友，讓菲道爾又驚又喜，瞬間成為全場焦點。

菲道爾來台舉辦簽售會，陳華（左）驚喜現身。（圖／群石國際提供）

菲道爾事後笑說，當下真的是「先被嚇到，接著變成驚喜」，完全沒想到陳華會用這樣的方式現身支持，直呼非常感動，也打趣表示：「之後一定要請她吃飯。」這段插曲也讓他在隔天高雄場簽售會時，只要看到戴帽子、口罩的歌迷，就忍不住多看幾眼，深怕錯過下一個驚喜。

回顧這次台北、高雄兩場簽售會，菲道爾透露，最讓他印象深刻的是有歌迷連續兩天到場支持，甚至從屏東特地奔波北上、南下，只為了見他一面，讓他相當感動。現場除了簽名互動，他也演唱〈能遇見，就很不錯了〉、〈被喜歡真的有那麼重要嗎〉、〈飛蛾撲火〉等新專輯歌曲，回饋歌迷的熱情支持。

菲道爾表示，每一次與歌迷面對面，都是對創作初心最真實的提醒，「當我聽到他們說，這些歌陪他們走過某些時刻，就覺得一切都很值得。」他也期待未來能再次回到台灣與大家相見，2026年將持續投入新作品創作，希望不會讓歌迷等太久。

