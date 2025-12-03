億萬票房導演林孝謙新作是女子監獄風雲 陳意涵拍7小時殺夫戲直呼「他都殺不死」

陳意涵在《陽光女子合唱團》拍殺老公，直呼「他都殺不死」。（壹壹喜喜提供）

億萬票房導演林孝謙的2025年大作《陽光女子合唱團》，集結女星共同演出，陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希等人。在第2支預告中，震撼畫面如毆打、殺人、群架都出爐。這群各種罪名入獄的女子們，如何企圖透過「組一個合唱團」來尋求救贖與原諒。

《陽光女子合唱團》中，在獄中的每個人都有各自不同的乖舛命運。（壹壹喜喜提供）

在電影中，每個角色都有各種不同的原因被送進來，陳意涵殺夫戲奮戰拍7小時，導演林孝謙不禁哀嚎：「人好難殺啊！」，連陳意涵也累癱直呼：「他都殺不死！」。最終畫面拍到噴血時，陳意涵雖知是假血，仍心有餘悸地表示：「好可怕像瀑布一樣的血流出來！」

安心亞在《陽光女子合唱團》中是動作戲擔當。（壹壹喜喜提供）

另一場重頭戲「餐廳大亂鬥」，集結了70個臨演加上女演員們一起開打。其中一幕安心亞與孫淑媚對新來的何曼希潑剩飯剩菜，導演擔心NG後復原不易，曾開玩笑問美術組可否準備「饅頭」，但最終仍決定使用豆乾、白飯來做效果。孫淑媚拍到拖鞋飛掉、頭上卡滿飯粒，安心亞則回看畫面自嘲罵人的嘴型看起來很討厭。但導演特別稱讚安心亞：「她是各種擔當：「打人、嗆聲、耍流氓一人包辦了」。《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。

《陽光女子合唱團》正式預告

