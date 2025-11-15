億載金城150周年 民間策展促理解兩岸關係

今年為國定古蹟億載金城興築150周年，台南市文化協會向福建船政博物館商借珍貴圖片舉辦「沈葆楨與台灣」展覽。（曹婷婷攝）

今年為國定古蹟億載金城興築150年，其舊稱二鯤鯓砲台，是台灣近代海防興建首座西式砲台。台南市文化協會商借福建船政博物館珍貴圖片辦展，重現沈葆楨在台籌備海防等貢獻。協會創會理事長鄭道聰說，「牡丹社事件」凸顯台灣地理位置重要，「跟現在不是一樣嗎？」藉此讓更多人理解閩台、兩岸關係。

台南市去年舉辦「台南400」，今年也有「府城300」活動，今年適逢億載金城興築150年但並無相關紀念活動，台南市文化協會著眼於歷史不能被切割，有必要延續，特別向福建船政博物館商借珍貴圖片來台南展覽。

協會指出，展覽聚焦當年沈葆楨因牡丹社事件來台，率船政學堂法國教習及學員來台測繪籌備海防，繪出台灣史上第一份精確地圖《臺灣府城並安平海口圖》和《臺灣府城街道圖》，並由法國人日意格與工程師帛爾陀、魯富設計安平二鯤鯓砲台，鞏固府城海防。

台南市文化協會籌備「沈葆楨與台灣」展覽3、4個月，11月15日起於台南市議會藝文大廳展至30日。據了解，原也邀請大陸福建文化團體來台交流，囿於敏感政治氛圍不了了之。鄭道聰避談政治但反問，「八田與一被視為台灣歷史階段性人物，沈葆楨難道不是嗎？這跟政治沒有關係吧！」

他提到，億載金城「億載金城」及「萬流砥柱」2塊匾額，是沈葆楨於清光緒元年（1875年）親題，而沈葆楨會來台，正是因為前一年的「牡丹社事件」，讓清朝開始注意到台灣海防地位重要性，遂派沈葆楨籌防台，重構台灣海防體系。

鄭道聰說，舉辦這個展覽用意是「銜接歷史」，百餘年前「牡丹社事件」凸顯台灣地理位置重要，也才有了今天的億載金城，盼更多人藉此展覽敘述的船政文化與台灣現代化深刻聯繫，理解今日閩台、兩岸關係。