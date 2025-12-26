儒哥入手千萬法拉利圓夢！眼眶泛紅「最感激她」 網歪樓：別再淹水

娛樂中心／蔡佩伶報導

儒哥入手千萬法拉利。（圖／翻攝自YouTube）

YouTuber「Ru儒哥」以惡整妹妹系列跟遊戲實況打開知名度，今年他更是喜訊連發，接續完成結婚、生子等人生大事。昨（25日）儒哥發布新片分享買下千萬法拉利的喜悅，不過影片出爐後卻讓網友歪樓喊話：「不要再淹水」。

儒哥在新片中證實砸1460萬買下人生首台法拉利，他也坦言這個夢想努力很久，甚至一度為此感動到紅了眼眶，之後，儒哥在影片中表示能夠圓夢最感激的是老婆衣衣，坦言從騎機車到換汽車，一路走來陪伴他的都是依依，感性告白衣衣：「如果身邊的人不是你，我覺得一切都不一樣了」。

儒哥透露雖然這台車是用貸款買下，如今的他也需要努力工作才能撐起一家三口，但他認為買法拉利並不是替未來增加負擔，而是「給我們一個更努力往前的動力」，影片曝光之後，許多老粉感動表示：「從儒哥4萬訂閱看到現在，真的好不容易」、「熟悉的片頭」，還有網友想起儒哥去年（2024）因為凱米颱風導致賓士車泡水，損失百萬的慘況，歪樓笑說：「要準備一個不會淹水的地方可以停車」。

儒哥最感激的人是老婆。（圖／翻攝自YouTube）

