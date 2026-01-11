儒哥娃娃機店遭砸！ 男吸不明煙彈失控襲店員

儒哥娃娃機店遭顧客暴力砸店。（翻攝自「Ru儒哥 GAME」YT）

百萬YouTuber儒哥經營的娃娃機店「青菜樂園」日前發生暴力事件，一名男子疑似在店內吸食不明煙彈，店員上前勸阻並請其離場，未料對方情緒失控，不僅怒砸櫃台電腦，還拿起推車試圖攻擊店員，警方獲報將人帶回，事後儒哥趕赴現場關心員工，並送上紅包壓壓驚，強調對暴力行為零容忍，將全力協助店員提告。

該名男顧客常去娃娃機店「青菜樂園」消費，過去就曾在店內吸食不明煙彈被勸阻，沒想到9日傍晚，店員再次提醒並請其離場，卻引發對方不滿，男子當場情緒失控，不僅將櫃台電腦毀損，還拿起店內推車朝店員攻擊。

店家隨即報警處理，警方到場後將男子帶回派出所調查，事發後，儒哥第一時間趕到現場關心員工狀況，店員表示當下以手阻擋攻擊，儒哥也請他前往驗傷，並送上紅包替店員壓驚。

儒哥表示，所幸店員應對得宜，有忍住，未與對方發生肢體衝突，他強調，後續將依法律程序進行，全力協助店員提告，並重申店內杜絕一切暴力，希望消費者以和為貴、互相尊重。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。





