儒哥生魚片店開幕才2天人氣夯 「魚被吃到快絕種」暫休備貨

儒哥的生魚片壽司店才開幕2天就湧人潮，他宣布休息2天重新準備食材庫存。（翻攝自儒哥IG）

百萬YouTuber儒哥副業再加一，上月底在高雄新堀江商圈開設生魚片壽司店，才開幕短短2天，他就宣布暫時休店，幽默表示顧客的愛，快把店裡的魚吃絕種了，所以要好好整備庫存。

儒哥近年積極跨足實體事業，除斥資約1500萬元經營夾娃娃機店外，近日再度拓展副業版圖，於1月30日在高雄新堀江商圈開設生魚片壽司店「魚玥亭」，主打高CP值親民價格，生魚片每片僅9元，壽司價格落在10至80元，吸引大批粉絲與民眾朝聖。

廣告 廣告

店面開幕短短2天人潮爆滿，生意好到超乎預期，儒哥昨日在社群發文感謝顧客支持，並幽默表示「各位對生魚片的熱愛，快把我們店裡的魚吃到快絕種了」，因此決定暫時休店2天，重新整備食材庫存，預計2月3日恢復營業。





更多《鏡新聞》報導

儒哥娃娃機店遭砸！ 男吸不明煙彈失控襲店員

館長直播帶貨驚見「中國威士忌」 新北市財政局收檢舉調查中

張書豪帶兒遊日有感！ 見「電梯這一幕」大讚：育兒友善環境