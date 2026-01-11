儒哥的抓寶店！男邊夾邊吸毒 不滿被列黑名單砸店
高雄仁武一家由網紅儒哥經營的夾娃娃機店，近日發生砸店糾紛。一名男子不滿在店內抽菸遭列入黑名單，情緒失控砸毀店內設備。警方到場後進行驗毒，發現男子呈現陽性反應，確認其將俗稱喪屍菸彈的二級毒品依托咪酯，加入電子菸中吸食，儒哥已提出告訴，警方也依毀損、傷害及毒品現行犯將人送辦。
監視器畫面顯示，男子手持剛夾到的娃娃走向櫃台，突然情緒失控，將娃娃往地上丟，接著翻倒櫃台電腦螢幕。店員拿起手機準備報警時，男子又拿起推車作勢攻擊，所幸被店員即時制止。
店員表示，該名男子多次到店內消費時，一邊操作夾娃娃機，一邊吸食電子菸，整個過程都被拍下。男子消費結束後到櫃台兌換點數時，店員告知因其在店內抽菸，已被列入黑名單，禁止再消費，男子因此當場暴怒砸店。
警方獲報到場後，立即進行盤查並現場驗毒，結果呈現陽性反應，當場告知男子已涉及毒品現行犯，隨即將人帶回偵辦。
遭砸店的夾娃娃機店為網紅儒哥所經營，事發後立即報警處理，儒哥也趕到警局了解狀況。店員指出，會特別留意該名男子，是因為對方不只一次在店內抽菸，且精神狀態異常、行為怪異，曾聞到電子菸散發出異常氣味，甚至有操作投幣後反覆退幣的情形。
警方將男子帶回後進一步驗尿，確認其吸食的是二級毒品依托咪酯，並將毒品加入電子菸中使用，也就是在夾娃娃機店內一邊消費、一邊吸毒。仁武分局澄觀派出所副所長林庭逸表示，該男子經初篩呈現依托咪酯陽性反應，全案將依傷害、毀損及持有毒品現行犯移送偵辦。
所幸店員反應迅速，衝突過程中僅手部擦傷，並無大礙。儒哥事後包紅包慰問員工，並強調已堅持提告，未來也不會再讓該名男子進入店內消費。
東森新聞關心您
吸食毒品，有害身心健康。
