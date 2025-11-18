儘早完成2026佈局 民進黨通過高市7選區議員提名席次

黃文益表示希望能儘早完成員整體布局，待明年1月市長人選出爐後，以最強陣容迎戰大選。 圖：民進黨高雄市黨部/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市黨部今(18)日召開執評委會議，就2026年高雄市議員選舉提名席次進行討論，針對意見較為一致的選區完成提名席次確認。高市黨部主委黃文益表示，黨部已依既定時程推動整體選戰作業，希望能儘早完成整體布局，待明年1月市長人選出爐後，以最強陣容迎戰大選。

這次會議通過之提名席次，第1選區(大旗美區)：應選3席，提名2席；第2選區(茄萣、路竹等5區)：應選3席，提名2席；第3選區(大岡山等6區)：應選5席，提名3席；第4選區(左營、楠梓區)：應選9席，提名4席；第5選區(仁武等4區)：應選5席，提名4席；第6選區（旗津、鼓山、鹽埕等3區)：應選4席，提名2席；第8選區(前金、新興、苓雅等3區)：應選5席，提名3席。

至於第7選區(三民區)、第9選區(鳳山區)、第10選區(前鎮、小港區)及第11選區(林園、大寮區)，因部分意見仍待整合，將於下次執評委員會議中續行討論，以期達成最大共識。

黃文益強調，部分選區因人口結構變動，可能影響議員提名席次配置，後續將持續秉持公開、公正、負責任的原則推動提名作業，目標是在2026年以更完善、更團結的陣容，爭取市民最大支持。

