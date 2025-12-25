儘管達成貿易戰停火 中國仍舊持續限制稀土輸往美國

美中貿易戰示意圖。路透社



美國總統川普與中國國家主席習近平10月底在南韓會面，敲定了美中貿易戰「停火」至少一年的協議。美方主要尋求的是解決幾乎由中國壟斷的稀土貿易問題。但彭博新聞報導說，至今已兩個月，中國依舊對輸往美國的稀土進行嚴格限制。

彭博新聞週四（25日）的報導引述逾10名採購者、生產商、政府官員與貿易專家的受訪消息，他們表示雖然中國增加了主要是永久磁鐵的稀土成品賣往美國的數量，但是對於製造稀土磁鐵以及其他稀土材料的關鍵原料，依舊不讓美國廠商取得。

川普與習近平於10月30日在南韓達成貿易休戰協議，美國削減對中國關稅，中國承諾恢復稀土供應。但這些大多要求匿名的受訪人士表示，情勢並未完全緩解。當時川普曾說，該協議等同「事實上移除」了中國施加的一系列稀土貿易限制。

透過限制稀土材料的交付，中國正阻礙美國建立自身稀土產業。稀土加工後的磁鐵廣泛用於消費品到飛彈系統等各種領域。在中國壟斷全球市場多年後，川普政府把開發永久磁鐵及其他稀土產品的美國生產能力，視為核心任務。

中國12月20日發布的官方數據顯示，11月對美磁鐵供應量較上月下降11%，但仍高於4月北京實施限制時的低點。根據彭博新聞利用官方海關數據計算，11月中國稀土元素及產品（含磁鐵）的總出口量較上月增長13%。

中國商務部：正常狀況 市場參與者：並不正常

中國商務部發言人週四表示，月度貿易數據波動屬「正常現象」，並聲稱中國致力於維護全球供應鏈的穩定。北京方面表示，已批准部分稀土出口申請，但仍持續限制可能流向軍事承包商的供應。

產業官員與市場參與者表示，美國業者的現實情況與北京和華府的官方說法大相徑庭。

美國少數的永久磁鐵製造商之一Noveon Magnetics執行長鄧恩（Scott Dunn）受訪時，引述其產業聯繫人的說法表示：「人們無法從中國獲得材料，如果你是美國實體，你拿不到鏑金屬或氧化鏑。」鄧恩說，雖然他的公司不從中國購買稀土原料，但他的一些客戶有此需求。

鄧恩指出：「在中國以外，全球可生產5萬噸磁鐵，但中國以外的稀土礦產資源根本不足以支持這些產量。中國對原材料的限制遠比對磁鐵的限制更嚴格，維持這種全球對中國的被動局面。」

政府數據顯示，自去年以來，中國原材料的整體出口量有所上升，但美國並未獲得類似的進口增長。儘管歐盟在15日表示中國已開始授予期限較長的許可證以利歐洲公司獲取稀土，但美國進口的停滯狀態仍在持續。

美中的協議往往都是談了就垮

知情人士透露，美中雙方仍未就北京如何放開稀土銷售的關鍵細節達成一致。彭博新聞上個月報導，雙方曾要求團隊在11月底前就所謂出口「通用許可證」的條款達成共識。這讓市場人士擔心休戰協議可能會崩潰。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的關鍵礦產安全項目主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）表示：「我們（美中）在倫敦、日內瓦、南韓達成了各項臨時協議，但後來都被毀約。到目前為止，沒有任何協議可以證明是最終定案，這讓業界感到不安，這種不安有其道理。」

中國於初夏批准的六個月臨時出口許可證即將到期，這意味著美國公司將同時尋求續約，可能導致申請案積壓。買家擔心中國可能會像5月和 6月那樣放慢審核速度，等於是一種變相的出口管制。

國際商事法律事務所Clark Hill的國際貿易業務主席魯德維科夫斯基（Mark Ludwikowski）表示：「在與中國法律顧問討論後，我們建議在臨時期結束前申請許可證。如果關係惡化，他們隨時都可能切斷供應。」

