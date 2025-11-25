償還中國貸款壓力下 東加國王訪中獲習近平加碼投資承諾

中國國家主席習近平今天(25日)在北京會晤東加國王杜包六世(King Tupou VI)時承諾，將向這個南太平洋島國追加投資。此舉正值中國努力深化在亞太地區的影響力。

東加是總人口約10.8萬的南太平洋島國。由於南太平洋的戰略位置，該區域豐富的海底礦產資源，以及這些島國在聯合國的投票權，中國與美國、澳洲等西方國家正積極爭奪在當地的影響力。

習近平在北京人民大會堂會晤杜包六世時表示：「中國和東加是同甘共苦的真朋友。」「無論國際情勢如何變化，中國都將繼續支持東加維護國家獨立和主權。」

根據中國官方媒體報導，習近平主席向東加國王表示：「中國願加強與東加的發展戰略對接，擴大在貿易投資、農漁業、基礎設施、清潔能源、醫療衛生、旅遊和氣候變遷應對等領域的合作。」

東加對中國進出口銀行(China EXIM bank)欠下高達1.08億美元的債務，並且至今仍在償還20年前的建設貸款。該國曾尋求澳洲的幫助，以期從北京獲得債務重組，並且針對提升應對氣候災害能力和為基礎設施建設提供資金，向坎培拉和華盛頓尋求援助。

東加的預算文件顯示，償還中國進出口銀行的貸款已成為關鍵的政治議題，也是該國2025年預算的核心內容。

東加於2018年加入北京的一帶一路基礎建設倡議。根據中國發出的新聞稿，杜包六世對中國資助該國的基礎建設，向習近平表示感謝。

官方文件顯示，澳洲今年已向東加提供2,710萬澳元(約1,749萬美元)的發展援助，目的在提高東加應對氣候變遷和海平面上升的能力。美國在2014年承諾提供410萬美元援助。(編輯：許嘉芫)