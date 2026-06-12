償還債務500萬…曾窮到剩350元！遇貴人扭轉低潮 阿傑感性「我堅信做公益就能得到好運！」

【警政時報 司徒／臺北報導】曾以「辦桌二人組」闖出知名度的「阿傑」馮偉傑，近日迎來意想不到的新搭檔台南市商業總會理事長宋俊明。兩人攜手推出全新單曲〈我挺你〉，這首跨界作品不僅獲選為最新「警界之歌」，更宣布將於6月15日起，連續一個月登上民視熱播台劇《飛龍在天》片尾曲！兩人合作意外合拍，還幽默自封新團名「吃桌二人組」。

阿傑坦言，辦桌二人組如今已正式解散，自己在歌壇闖蕩難免感到孤單，這次能與在社會極具地位的宋俊明理事長跨界合作，感到非常榮幸也很開心。宋俊明也幽默回應，開玩笑說既然「辦桌」解散了，兩人不如改叫「吃桌二人組」，逗趣發言引發全場大笑。

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阿傑新歌驚喜成為民視「飛龍在天」片尾神曲！(圖/蔘龍集團 提供)

過去警察聚會多半傳唱〈你是我的兄弟〉，現在多了一首歌詞正向陽光的〈我挺你〉，希望能成為新一代的警界代表曲，為第一線員警弟兄應援打氣。該曲除了選在6月15日警察節正式發表外，更迎來重磅好消息，確定將從6月15日至7月15日，連續整整一個月榮登民視當紅台劇《飛龍在天》的片尾曲。

阿傑與宋俊明合唱全新單曲〈我挺你〉選在警察節推出。(圖/蔘龍集團 提供)

雖然近年阿傑鮮少在螢幕前曝光，但他私下默默行善、投身公益超過十年。從2016年至今，他始終堅持自掏腰包舉辦公益演唱會，甚至因此背負近500萬元債務也不後悔。阿傑透露，最艱難的時候曾經身上僅剩幾千元，最後甚至一度慘到只剩 350 元，後來是靠著拼命勤跑廟會、婚禮場演出，才慢慢將債務還清。即便經歷低谷，阿傑仍堅信是因為自己不間斷做公益，才讓身邊常常有貴人相助。日前在好友牽線下，幸運受到蔘龍集團的青睞與盛情邀請，特別跨海邀請他至馬來西亞演出。這個難得的機會也讓阿傑感到非常窩心，也更加深信自己的堅持是對的。阿傑也正能量地表示：「希望用我的演唱會拋磚引玉，讓更多企業一起幫助弱勢族群，我會一直做下去。」

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