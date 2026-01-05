優人神鼓全新作品《一朵小花 啊！》1/10-11衛武營歌劇院登場

▲優人神鼓新作《一朵小花 啊！》演出海報。

【記者 王雯玲／高雄 報導】優人神鼓去年九月於歐洲巡迴演出經典之作《金剛心》，票房全數售罄，來自臺灣山林的鼓聲走入世界文明之心，在西西里羅馬古劇場的觀眾熱情回響：「來自臺灣的優人神鼓將古羅馬劇埸的靈魂喚醒了！」，帶著榮耀返國，優人神鼓旋即與金曲歌手桑布伊於「池上秋收稻穗藝術節共同完成了一場感動人心，與土地祖靈交融的全新篇章。

▲優人神鼓新作《一朵小花 啊！》帶領大眾走進一段突然感悟的修行旅程。

延續這股創作能量，優人神鼓去年12月5至7日於臺北國家戲劇院、12月27至28日於臺中國家歌劇院、2026年1月10至11日於高雄衛武營國家藝術文化中心展開全臺八場巡演，推出以禪宗為題的全新作品《一朵小花 啊！》。

《一朵小花 啊！》作品的初生，源自於黃誌群對日本松尾芭蕉那一朵小花的悸動、從鈴木大拙的禪學著作，至印度學習「活在當下」的啟發，在這些生命經驗交匯之處，一個未曾被說出口的聲音逐漸成形——那聲「啊！」不是大聲的驚嘆，而是內心最安靜的「默然」！

優人神鼓表示，《一朵小花，啊》有七個篇章：《序》、《參》、《行》、《困惑》、《棒喝》、《幻化》及《擺渡》，劇中沒有傳統的戲劇故事，卻透過擊鼓、身體、影像與聲音，從夢境到現實，從慌亂到靜定。從山林的寧靜走向城市的喧囂；在動與靜之間描繪一條深藏於人心的路。

優人神鼓全新作品《一朵小花 啊！》即將於2026年1月10至11日於高雄衛武營國家藝術文化中心演出，歡迎民眾走進劇場，感受這份難得的心靈之旅。（圖／優人神鼓提供）