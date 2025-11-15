優人神鼓擊響臺北里山川

優人神鼓以鼓聲揭開「2025臺北里山川公共藝術計畫」。自2022年起，以公共藝術的形式開啟山林的對話，四年間，里山川由探索、連結、共生至回聲，以信仰文化為起源，跨域融合，形塑臺北山林的文化新風貌。

三件展演作品，公共藝術作品──王騰崇的《靜謐之屋》、包大山的《與山對話》分別以不同的視角詮釋今年的主題「與自然共生」。國際級表演團體優人神鼓則於11月29日貓纜指南宮站外圓滿森境帶來環境劇場《入夜山嵐》。作品表現山的每一次晨曦、每一陣風、每一場雨，都是我們與土地對話的印記。透過鼓聲與樂音，優人將大自然的細微變化轉化為生命的律動，將我們從山中汲取的能量，回應給觀眾與世界。當天貓纜指南宮站外設有期間限定「生態市集」，讓每個到訪者在演出前後都能以緩調的步伐走走逛逛，欣賞演出與自然光景，搭配現場互動手作、輕食小點。

經過歷年的累積讓「里山川」深耕地方網絡，不只是藝術活動，而是一場跨域共融，結合主題豐富多元的民眾參與活動、永續論壇以及百人藝術行動「持燈觀心，千階祈願」，呈現臺北里山川的多樣面貌。

而臺北市政府觀光傳播局自即日起至12月7日止，舉辦「走靜貓空 打卡送好禮‧加碼抽大獎」活動，邀請民眾前來參與貓空盛事之餘，務必拍照打卡留念，除記錄美好回憶，還可換好禮、抽大獎。

抱持禮敬山川的初心，讓人文與自然相互依存。也讓臺北後花園的貓空、指南山成為一座能呼吸、對話的文化信仰美學場域。置身其中，感受土地的氣息，傾聽大自然多重次元的回聲。（臺北市政府觀光傳播局廣告）