優人神鼓禪意新作 《一朵小花 啊!》 黃誌群首次執導

優人神鼓推出以禪宗為題的全新作品《一朵小花 啊！》。（優人神鼓提供）

優人神鼓推出以禪宗為題的全新作品《一朵小花 啊！》，將於12月5至7日於臺北國家戲劇院、12月27至28日於臺中國家歌劇院、2026年1月10至11日於高雄衛武營國家藝術文化中心展開全台8場巡演。

《一朵小花 啊!》的初生源自導演黃誌群對日本松尾芭蕉那一朵小花的悸動、從鈴木大拙的禪學著作，至印度學習「活在當下」的啟發。這些生命經驗交匯之處，一個未曾被說出口的聲音逐漸成形——那聲「啊！」不是大聲的驚嘆，而是內心最安靜的「默然」！

優人神鼓創辦人劉若瑀4年前將藝術總監交棒黃誌群，而以藝術指導之眼繼續觀照著。多年來，黃誌群在優人神鼓擔任作曲、擊鼓指導、禪坐帶領者，也撐起所有作品的首席擊鼓和表演者。這次他首度擔任導演，以其對節奏的敏感將音樂視覺化，將他對禪的領悟動作化，步步尋劍也步步桃花！劉若瑀則以陪伴的角色從旁輔助，她表示：「我並非定義這個作品，而是陪伴它成形，後期才實際參與，增加戲劇性的層次。」

《一朵小花 啊！》由黃誌群擔任導演。（優人神鼓提供）

劉若瑀表示：黃誌群很會擊鼓，但更是詩人，他如詩人的浪漫與禪者的不羈，在《一朵小花》和《啊！》之間來回穿梭，在鏗鏘有力的大鼓、輕柔的手指之間！

《一朵小花》也因此有點戲謔有種喜感也有棒起棒落剛猛之勁！他常跟團員們說：打鼓要眼觀鼻，鼻觀心，好好打一棒就好！因為千變萬化不離當下一棒！」

《一朵小花，啊》有七個篇章：《序》、《參》、《行》、《困惑》、《棒喝》、《幻化》及《擺渡》，劇中沒有傳統的戲劇故事，卻透過擊鼓、身體、影像與聲音，從夢境到現實，從慌亂到靜定。從山林的寧靜走向城市的喧囂，在動與靜之間描繪一條深藏於人心的路！

