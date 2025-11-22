優人神鼓《一朵小花 啊！》 音樂視覺化
記者黃朝琴／臺北報導
文化部臺灣品牌團隊「優人神鼓」新作《一朵小花 啊！》12月展開北中南巡演，以禪宗為題材，作品分為7個篇章，將禪的領悟動作化，將音樂視覺化，沒有傳統情節故事線，透過擊鼓、身體、影像與聲音，從夢境到現實，從慌亂到靜定，每一次擊鼓與停頓都是回到自心的入口，觀眾將不只是觀看者，而是同行者，在動靜之間描繪一條內在禪心之路。
黃誌群首次執導 共推8場次
《一朵小花 啊！》由藝術總監黃誌群首次執導，創辦人劉若瑀擔任藝術指導，以陪伴的角色從旁輔助。12月5至7 日臺北國家戲劇院首演，12月27、28日臺中國家歌劇院登臺，2026年1月10、11 日高雄衛武營演出，總計演出8場。
黃誌群表示，《一朵小花 啊！》創作靈感來自日本禪師松尾芭蕉詩句對「那一朵小花」的悸動，還有鈴木大拙禪學著作思想，乃至印度學習「活在當下」修行過程的體悟啟發，在多重生命經驗交匯之處，一個未曾被說出口的聲音逐漸成形，那個「啊！」不是大聲的驚呼，而是內心最安靜的「默然」覺醒。
7篇章 將「禪」的領悟動作化
黃誌群這次從沉靜有力的鼓手、作曲者，轉化成導演思維，憑藉對於節奏的敏銳度，將音樂視覺化，將「禪」的領悟動作化。《一朵小花 啊》共分7個篇章，包括《序》、《參》、《行》、《困惑》、《棒喝》、《幻化》及《擺渡》。
劉若瑀說，他陪伴作品成形，為演出增加戲劇層次，黃誌群很會擊鼓，但他更是詩人，他如詩人的浪漫與禪者的不羈，在「一朵小花」和「啊！」之間來回穿梭，有時戲謔，有時喜感，有時也有棒起棒落剛猛之勁，充滿千變萬化。
《一朵小花 啊！》沒有傳統的戲劇故事，卻透過擊鼓、身體、影像、聲音，從夢境到現實，從慌亂到靜定。從山林的寧靜走向城市的喧囂，在動與靜之間描繪一條深藏於人心的路。
新作分為7個章節，將禪的領悟動作化，將音樂視覺化。（優人神鼓提供）
優人神鼓《一朵小花 啊！》透過擊鼓、身體、影像與聲音，在動靜之間描繪一條內在禪心之路。（優人神鼓提供）
