優先審TPASS等民生預算 賴清德：為德不卒 藍：於法有據

總預算至今尚未付委審查，恐怕影響眾多民生項目，對此立法院國民黨團預計將部分急迫性預算，優先審議，像是TPASS通勤月票.治水,育嬰留停等新興預算項目優先審議。對此總統賴清德今(10)日出席活動也回應，認為預算環環相扣，國民黨這樣是為德不卒，藍委也回應，認為這樣做法於法有據。

華視新聞記者莊品達說：「通勤族每個月來到售票機，購買TPASS是他們的生活日常，不過如今總預算在立法院卡了超過四個月，TPASS，恐怕也會受到影響。」

隨手一卡逼了就進站，只要買了TPASS月票，捷運公車甚至Ubike 都能無限次騎乘，高通膨時代成了通勤族最愛，為了讓人民生活不受影響，立法院國民黨團出奇招，預計讓有急迫性的，新興預算項目優先審議。

洋洋灑灑列了一整頁，多達33項具急迫性重大民生性，都是藍白打算優先審議項目，包括內政部業管的，河川、排水整治改善計畫，交通部業管的TPASS通勤月票，以及勞生育給付以及育嬰留停，到校舍整修汙水排水等。

立委(國)李彥秀說：「依據預演算法第54條，優先審查跟民生息息相關的部分，避免民進黨的傲慢獨裁影響民眾的權益。」只是過去總預算都是一同付委審查，這回藍白打算分開審議，卓榮泰批評挑三揀四審查非正常態度，賴清德也說了重話。

總統賴清德說：「國民黨如果能夠意識到，中央政府總預算，對國際民生的重要性，這是好事，但是如果只是，讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，因為國家的總預算是環環相扣的。」

加上政院提出，8年1.25兆元國防特別預算條例，9日院會也遭藍白聯手第6度封殺，藍營依舊緊咬軍人加薪，綠營則盼預算快審，雙方各有堅持，朝野僵局持續升溫。

