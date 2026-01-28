優先席又爆衝突！男子未讓座激怒老翁 怒嗆「教育失敗」揮拳毆打

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台北捷運板南線昨（27）日又發生因讓座問題引發的肢體衝突。一名22歲潘姓男子搭乘捷運時，遭67歲王姓老翁要求讓座，潘男見一旁已有其他乘客主動騰出空間，便未起身讓位，未料此舉竟激怒王姓老翁。老翁不僅當眾辱罵對方，還揮拳攻擊潘男臉部及手部，造成潘男受傷。警方獲報後趕抵現場，將雙方帶回處理。

台北捷運板南線昨日再發生因讓座問題引發的肢體衝突。（圖／資料照）

根據警方調查，當時王男因不滿潘男坐在博愛座上未主動禮讓，出言指責對方，潘男隨即起身理論，雙方爆發激烈口角。目擊網友在社群平台上還原經過，指出當時旁邊已有其他乘客讓座給老翁，但老翁仍得理不饒人，持續嘲諷潘男「旁邊普通人都讓座給我了」、「台灣教育很失敗」，甚至動手施暴。衝突過程中，王男徒手攻擊潘男右下巴及右手手腕，導致潘男受傷，雙方隨後在永春站下車，由站務人員協助報案。

廣告 廣告

警方到場將涉案的王姓老翁帶回派出所偵訊，潘男驗傷後決定提告。警方呼籲，民眾在公共場所應保持理性溝通與互相尊重，遇有爭議可尋求站務人員或警方協助處理，切勿因一時情緒失控而衍生肢體衝突，除了造成他人傷害，自己也將面臨法律刑責。

更多FTNN新聞網報導

雙北QR Code搭車115年上路！轉乘優惠需同支付方式成門檻 實際回饋「延後入帳」

雙北交通掃碼時代來了！公車捷運同步開放5家支付 LINE Pay未列首波名單

COSPLAY仍可搭？戴防毒面具恐被拒載 北捷即日起管制進站裝扮

