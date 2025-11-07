優先席又爆衝突 身障男遭老翁拍照公審「年輕人坐什麼」：這社會怎麼了

王姓身障男子左手左腳有缺陷，加上當天腳不舒服坐在優先席上，卻遭老翁（圖左藍衣者）拍照公審。（圖／翻攝自當事人Threads）

博愛座改名優先席後，爭議仍層出不窮，依舊有許多長輩將其視為自己專屬座位。近日一名年輕的身障男子搭乘北捷時，遭一名老翁「貼臉拍照」，並隨即發布在臉書公審，氣得身障男按下緊急服務鈴求助，老翁雖然急忙逃跑，但仍被捷運警察逮住。身障男也感嘆，這社會到底怎麼了？

王姓身障男子在Threads上發文表示，自己在6日下午2點半左右搭乘北捷淡水信義線，因天生左手左腳都有缺陷，加上腳不舒服，因此就坐在優先席上。未料一名老翁走過來，二話不說就拿起手機對著他的臉狂拍，王男詢問為何要拍照時，老翁嗆年輕人坐博愛座幹嘛，接著立刻發布在自己臉書公審。

王男當下氣炸，立刻按下緊急服務鈴求助，老翁見狀立刻逃跑，他也追了上去，並請站務員幫忙，順利在出口處攔下老翁，捷運警察抵達現場後，也要求老翁刪除照片與貼文。王男也附上自己照片，可以看到左手少了好幾根手指，證明自己的確是身障者。

王男感嘆，當今社會到底發生什麼事，連身障者坐優先席都會被老人趕走，更讓他無語的是，站務員向他透露，該名老翁已經不是第一次這樣做，是個「慣犯」。不過由於對方並未拍攝私密處，因此不構成刑法罪責，只能走民事告訴，他認為民事不僅花錢，又耗時間，只能放棄。

對此捷運警察隊說明，員警在大安森林公園站巡邏，發現糾紛，上前了解後立刻追趕至東門站，順利將陶姓老翁攔下，並喝令對方刪除照片與貼文，抄錄完雙方資料後便放人離開。捷運警察隊表示，捷運車廂依《身心障礙者權益保障法》規定，設置優先席並標示「身體不適」圖示，只要是有實際需求的乘客，皆可優先使用。若於搭乘捷運時遇到爭執或糾紛，可按壓車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案，捷運警察會立即趕往處理。

