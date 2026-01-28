優先席衝突 老人要求外籍乘客出示診斷證明

▲捷運優先席出現衝突，年長乘客要求外籍年輕人出示醫生診斷證明。（圖／Threads 網友@ii.vor_授權提供）

[NOWnews今日新聞] 捷運優先席又有爭議，網友@ii.vor_近日在Threads上傳一則影片引發討論，一名外籍年輕乘客坐在優先席，坐在另一個優先席座位的年長乘客不滿，當場用英文質疑對方「你是不是懷孕？」，儘管外籍乘客則回應自己有身體不適，但對方仍多次打斷，甚至要求出示醫師診斷證明。

根據@ii.vor_貼出的影片可見，年長乘客語氣強硬，反覆追問外籍乘客是否符合「坐優先席」的條件，是不是懷孕；外籍乘客試圖說明自己身體狀況不佳，但幾度被插話打斷，年長乘客甚至要求看診斷證明。

也有其他網友因此認出，該年長乘客先前也曾因為優先席和其他乘客衝突，甚至出動警察出面協調。

台北捷運等大眾運輸系統過去曾使用「博愛座」稱呼，但由於長期衍生「誰有資格坐」的爭議與對立，很容易變成「搏鬥座」，近年陸續改以「優先席」作為標示，強調這類座位的核心概念是「有需要的人優先」，而非特定族群專屬，也希望降低道德審判式的衝突。

隱性疾病、暈眩、術後恢復、慢性疼痛等狀況外人難以從外表判斷，如果以「看起來年輕」就直接否定需求，反而容易讓真正有需要的人被迫在公共場合自證，甚至引爆更大的對立。

