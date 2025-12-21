優先席讓位爭議頻發生 衛福部：持續加強宣導

要求讓位的男子說：「這是什麼位置？這敬老位置嘛，你年輕人跟敬老位置爭什麼。」

台鐵車廂上民眾起爭執，周邊民眾嚇到紛紛探頭查看，雙方甚至演變成肢體衝突。

要求讓位的男子說：「不懂禮貌要接受教訓。」； 劉姓旅客問，「那就可以打人嗎？」，男子回道：「當然可以。」

經過鐵路警察調查，事發在20日中午12時多台鐵2193次列車，楊梅到富岡區間車上一名自稱80多歲的男子，疑似不滿另一名年約20歲的劉姓旅客佔用優先席，雙方起衝突。劉姓旅客指控遭到對方毆打，隨後也前往警局報案。

廣告 廣告

不過也讓網友質疑，博愛座已經改名優先席，仍無法改變讓座爭議。

搭車民眾廖小姐說：「我覺得沒差耶，因為民眾大概對於那種位置的認知，大概都一樣。」

搭車民眾黃小姐則表示，「可能就是先從名字改了之後，大家會可能會慢慢的改觀。」

事實上早在今（2025）年7月，立法院三讀通過《身障權法》第53條修正案，博愛座名稱走入歷史，大眾運輸全數改名為「優先席」，台鐵列車新車都已經改好名稱，不過爭議仍在，交通學者一致建議應該加強宣導。

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞表示，「那其實我們過去博愛座就已經有宣傳，說一般需要的人也應該可以坐，那現在改為優先席我覺得，那個宣導的力量要再強一點。」

衛福部社家署署長周道君則指出，「近期如果還有發生一些，這樣子的在使用上面的一些爭議，其實反映的其實是我們在，大眾宣導上面跟交通部要持續，一起配合來做相關的宣導。」

針對改名是否有效議題，衛福部表示將持續配合交通部加強宣導，另外重點還是在公民素養，將持續強調「不針對特定族群，有需要即可使用」等使用觀念，培養社會大眾禮讓精神與同理心。