優先席讓位爭議！ 婦人出示「洗腎卡」要求女子讓座

台北市 / 綜合報導

去年博愛座正式走入歷史，全面改為優先席，也就是適用對象擴大到其他有實際需求者。不過有民眾搭北捷時目擊，有兩位乘客為了優先席是否應該讓位發生爭執。這讓目擊的民眾發文寫下，就算換成優先席，還是免不了唇槍舌戰。對此，北捷呼籲旅客發揮同理心，並保持理性態度。

捷運上兩個人你一言我一句誰也不讓誰，甚至氣到要到站內去理論。有其他乘客在社群發文提到，就算博愛座換成優先席，還是免不了唇槍舌戰，原來穿著咖啡色外套的小姐，因為身體不舒服原本坐在優先席，結果穿紅色上衣牛仔外套的婦人上車之後，拿出洗腎卡示意這名小姐離開座位，沒想到兩個人就這麼，從民權西路站一路吵到三重站，發文乘客感慨寫下，兩位都有位置了何必呢？

有人留言寫下拿洗腎卡要位置？民眾說：「不是就是好像說我就是可能身體不適啊，你就是一定要讓座給我，而是可能要出自於就是，其他他們就是願不願意就是，自己去主動讓位。」、「因為以前博愛座就一直都有這個問題，我覺得說你就視情況，反正你想讓坐就讓坐，我覺得你的同理心你想讓給別人，就讓給別人就這樣子。」

實際上去年優先席的政策上路之後，適用對象從原本的老弱婦孺，擴大到其他有實際需求者，北捷也已經全面更新圖示，這回有乘客再次為了是否該讓坐發生爭執，優先席的概念要順利推廣，看來還得要一段時間。

