「優先席」爭議再起！女學生腳痛未能立即讓座 遭老翁罵到心悸

台北一名女學生在搭乘617公車時，因腳痛未能立即讓座，遭到一位阿伯的激烈責罵。這名女學生在社群平台「Threads」上分享了她的經歷，表示當時她並未回嘴，而是選擇默默拍攝以自保。阿伯不斷指責她不讓座，甚至聲稱「這樣做沒用啦」、「妳也會老」，令她被罵到當場心悸發作，直到阿伯先下車後，她才趕緊打給朋友訴苦。

台北一名女學生在搭乘617公車時，因腳痛未能立即讓座，遭到一位阿伯的激烈責罵 。（圖／網友@yu_hana_1229授權提供）

根據當事人的描述，當她上車時，發現有空位但先觀察阿伯是否需要座位，確認後才坐下。沒想到卻引來阿伯的不滿，並開始對她大聲責罵。女學生在整個過程中感到非常無奈，最終選擇移到旁邊的座位，並在阿伯下車後打電話給朋友訴苦。她表示，面對這種無理取鬧的人，她越來越不想讓位，並強調「閉嘴堅守座位」是她的應對方式。

這則貼文引起了網友的熱烈討論，許多人表示支持女學生的處理方式，並批評阿伯的行為。許多網友留言說：「不理他是對的！」以及「有力氣罵人就有力氣站」。

