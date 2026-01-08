優先彈劾賴總統還是通過總預算？ 民進黨民調出爐喊話在野這件事

民進黨今（8）公布最新民調，56.3％民眾對立法院的表現不滿意；66.9％的民眾認為應該優先通過總預算，而不是優先處理彈劾總統賴清德。（圖：民進黨臉書）

115年度中央政府總預算案、以及攸關1.25兆元預算的國防特別條例草案，在立院持續卡關。民進黨今（8）日公布最新民調指出，56.3％的民眾對這次會期立法院的表現不滿意，僅23.1％滿意；66.9％的民眾認為，立法院這個會期應該優先通過總預算，而不是優先處理彈劾總統賴清德，僅21.1％認為要優先彈劾總統。

針對中央總預算遲遲未審，民調顯示，63％的民眾擔心防災韌性無法提升，58.8％有0～6歲子女的民眾擔心公共托育補助受影響，52.2％的通勤族則是對TPASS政策感到不安。

廣告 廣告

民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會，呼籲立法院儘速完成總預算審議，避免國家持續空轉。

吳思瑤指出，民調顯示，高達56.3％的民眾不滿意立法院整體表現，是滿意者的2.5倍；66.9％的民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審明年度總預算，比例是支持彈劾者的3倍。即便在國民黨、民眾黨支持者及中間選民中，多數也反對只搞彈劾、不顧民生的作法。

吳思瑤強調，藍白長期不審預算，已影響上千億元民生支出，直接衝擊國防安全、治水防災、通勤交通與托育政策。預算就是民生，呼籲藍白立委立即讓總預算及相關軍購預算排案審查，回應人民最基本的期待。

吳崢則表示，根據行政院盤點，今年度總預算若持續未通過，原定推動的新興計畫以及既有政策的擴大方案將全面受阻，影響金額高達2,992億元。受影響項目包括：補助地方政府財政321億元、河川治水與排水改善147億元、AI基礎建設102億元、TPASS通勤月票75億元、疫苗研發70億元、生育補助加碼41億元、公共托育設施14億元及體育賽事發展等，多項與人民生活密切相關的政策首當其衝。