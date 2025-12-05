優化兒童醫療照護計畫 攜手全臺醫療院所守護兒童健康

衛福部次長林靜儀分享優化兒童醫療照護計畫

優化兒童醫療照護計畫邁向第二期並迎來豐碩成果，衛生福利部於今天(5日)舉辦「優化兒童醫療照護計畫成果發表會」，邀集全國149家合作醫療院所與單位齊聚一堂，揭示三大亮點成果，為深化識別與推廣，衛福部同步推出優化兒童醫療照護專屬識別系統，更了解兒童醫療照護網絡的資源。

衛福部次長林靜儀表示，照顧兒童向來都不應該是個人的任務，而是國家的事，因此更應該確保每一個兒童在醫療上都能獲得協助與支持，在優化兒童醫療照護計畫邁向第二期，將投入135億經費達到更優質的照護，從核心醫院、重點醫院到基層院所會建立三層級的兒童照護網絡，也非常謝謝在第一線不同層級的醫療院所，大家在臺灣不同的角落，一起織起照顧孩子的網，另外也有很重要的是，包含特需兒少視覺復能計畫、兒童困難診斷疾病平臺，都希望把不同需求的兒童在醫療上的需求都照顧起來。

廣告 廣告

「兒童困難診斷疾病平臺」整合多專科團隊，針對需多科共同照護的複雜個案、經常規檢查仍未確診者及加護病房重症個案，提供完整的跨院協作與基因檢測分析，並強化遠距會診機制，協助重難症兒童加速診斷與治療；「特需兒少視覺復能」服務提供友善、支持性環境與個別化的引導策略，協同眼科、職能治療師、驗光師等組成專業團隊，一同規劃孩子專屬的視覺復能計畫，克服孩子的先天限制，完成視力檢查並透過復能改善視覺能力，提升生活品質。

衛福部表示，第二期「優化兒童醫療照護計畫」將延續前期所建構的三層級兒童照護網絡，並持續強化周產期與兒童急重症照護、初級照護與健康促進、人力培育等面向，同時也進一步深化跨層級、跨區域醫療合作，精進遠距協作、特需兒少復能服務等多元措施，期盼透過醫療專業團隊與全國各地醫療院所的共同努力，一起守護兒童健康，迎向健康臺灣。