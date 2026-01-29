優化公共服務環境 雲林縣東勢鄉新建行政大樓啟用

雲林縣東勢鄉公所今天舉行「雲林縣東勢鄉新建行政大樓」正式落成啟用典禮／翻攝照片





為提升基層行政服務品質，優化公共服務環境，雲林縣東勢鄉公所今 (29) 日上午舉行「雲林縣東勢鄉新建行政大樓」正式落成啟用典禮，副縣長陳璧君、內政部次長吳堂安、立委吳琪銘、立委張嘉郡、議長黃凱、民政處長蕭德恕、鄉長張健福、鄉代會主席劉家瑋及各界民意代表與鄉親共同剪綵，見證東勢鄉行政建設的重要里程碑。

張健福表示，感謝縣府協助與東勢鄉公所團隊的努力，成功爭取到內政部近9,500萬餘元的補助款(包含建築結構9,100餘萬及辦公設備440萬），同時縣府也補助地方自籌款約2,250萬，加上公所自籌款8000萬，重建經費合計約2億元，耗時4年完成此棟地下1樓、地上4樓的行政大樓，給予行政人員上班及鄉親洽公一個優質的環境。

張健福指出，此外也運用縣府歷史建物活化計畫5200萬元經費，將公所兩側建物修繕為文史一館二館，結合廣場，未來鄉親到此可以於廣場進行動態活動，也可於館內靜態閱讀，提供鄉親一處休閒好去處。

陳璧君指出，日後對於在地鄉親，這裡不僅是洽公的場所，兩側將規劃為圖書館及數位基地的二館，更是小朋友可以到此閱讀及運用縮城鄉差距的數位化資源。希望透過新行政辦公大樓及2棟歷史建築的整體完成後，可以帶動地方的發展，也吸引更多的青年返鄉參與家鄉的建設與活動。

