優化助理費制度 莫淪朝野鬥爭

立委助理費修法近期在政治圈沸沸揚揚，上演助理工會槓上立法委員的戲碼，更一狀告到立法院長韓國瑜那裡去。國會助理是默默推動國家政治發展的重要角色，若讓其暴露在惡劣的勞動環境中，無法吸引或留住專業人才，長期來看，恐怕導致立法院監督品質每況愈下。

藍綠白皆有民代涉入詐領助理費案，修法當然是替所有立委解套，但國民黨立委提出的「大水庫」改革方案，實則是讓修法退回到30年前，當時好不容易將助理費法制化，如今卻因為部分民代陸續涉嫌貪汙助理費案，反過來檢討制度問題，然而修法後，可能造成助理薪資高度不確定性。

所有費用都交由立委自己統籌運用，若遇上有良心的「老闆」自然沒問題，但假設有不肖立委覬覦這筆錢，可能雇用低薪勞工應付日常，犧牲問政、提案品質，敷衍回覆民意；事實上，在現有制度下的立法院，已出現法案助理稀缺的問題，此法若在沒有縝密思考下強硬通過，恐怕更招不到專業法政幕僚加入。

國民黨此時推動此法，無非與將來選戰布局有關，地方上或許對此修法有所期待，然而手法之粗糙，只會反傷自己，還被民進黨坐收漁翁之利。黨內溝通尚未做足的情況下，輕率提案，面對民進黨進攻藍委就各自走避，又留下「濫修法、不扛責」的負面形象。

助理費制度並非不能討論，長年運作下來總有需要調整的部分，朝野立委人人都有怨言，負責寫法案的助理當然更清楚條文規定及實務運作困境，大可集思廣益如何優化制度，該怎麼修，就怎麼修，莫要淪為朝野鬥爭舞台，畢竟助理費爭議是歷史共業，修法不該特定為誰、或哪個黨單方面發動，應由朝野共同面對。