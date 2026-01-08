優化國中小廁所 北市：115年投1.5億元續做31校

（中央社記者楊淑閔台北8日電）台北市教育局今天表示，114年已優化38所國中、國小廁所，讓原本舊暗環境融入採光、通風、衛生、安全、友善使用等機能，今年預計再投入新台幣1.5億元改善31校。

教育局發布新聞稿說明，辛亥國小廁所原本陰暗潮濕、通風採光不佳，改善後透過大量自然光、高度照明搭配潔白牆面，並採用防滑地磚，部分區域使用低矮隔板兼具安全與隱私，洗手台高度符合學生身高。

教育局表示，又例如中正國中則整合光影、色彩與材質，營造清朗沉靜的氣質；數位實驗高中學校座落在大樓中，有多個單位共用廁所，則著重通風與動線便利性，滿足不同單位。

此外，幸安國小保留廁所外日治時代鏤空窗花磚，讓廁所外觀具古典藝術氣息。吉林國小施作明亮的間接照明與中島洗手台，宛若百貨公司盥洗室。大理國小、萬興國小都將學生作品鑲嵌於壁面磁磚中，兼具美感與學生參與。

教育局說，技術型高中的木柵高工，優化廁所工程不僅注重通風、照明、防滑、節能、材質耐久性，並讓學生參與規劃討論，嘗試由學生規劃給排水管配置、建議每個馬桶廁間都設置衛生沖洗龍頭以兼顧衛生與實用，以及洗手台改用不鏽鋼材質，讓清潔更容易。（編輯：蕭博文）1150108