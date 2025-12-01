優化學校營養午餐 主廚現場實作安全美味高鈣特餐
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣自114學年度第2學期起，營養午餐餐費調增5元，為提高學童對鈣質的建議攝取量，選購具有機或產銷履歷深色蔬菜類提升至每週4次；另為維護學童食的安全，增訂質譜儀檢驗，確保營養午餐衛生安全。縣府今（1）日上午在北成國小樂閱館舉行記者會邀請具豐富烹飪經驗的林錦成主廚現場實作料理，打造兼顧營養、安全與美味的高鈣特餐，運用在營養午餐菜單設計，全面提升學校午餐品質與食品安全水準。
縣府表示，為了守護孩子們的健康，讓他們從小建立正確的食育觀念，長期關注並推動食農教育，將「食農」及「食育」融入教學活動，以瞭解在地食材的文化價值，並從源頭管理加強監督午餐供應廠商與食材來源，採用安全、安心的國產食材，符合學童營養需求；透過學校營養師設計多元化的午餐菜單，運用富含鈣質的食材，如豆製品、深色葉菜類、海帶等高鈣食材，適時供應乳品類，搭配食農教育及營養教育納入教學，透過教育與實務的結合，讓學校午餐成為滋養學童健康成長的重要力量。
此外，為了讓學童能吃得營養、安全、衛生又健康，針對縣內學校自設廚房，並陸續編列經費改善廚房環境及送風冷氣設備，確保校廚作業安全及提供更友善的工作環境；此外，提升富含鈣質之深色蔬菜類攝取，增訂質譜儀食材檢驗，更精準防堵不合格產品，從產地到餐桌的供應，搭配推動營養教育、食農教育等觀念，培養學童認識食材營養價值與健康飲食知識。此次高鈣特餐實作，如春川炒雞、深色蔬菜類及味噌豆腐湯等料理，於12月第一週起，串聯營養午餐供應，運用高鈣食材在營養午餐設計，讓學童學習正確的飲食觀念，把飯菜吃光光，吃出好活力。
