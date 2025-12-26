優化弱勢家庭產婦與新生兒補助計畫 苗栗縣：減輕生育初期經濟負擔

苗栗縣政府表示，照顧弱勢家庭、支持生育是縣政重要目標之一，將持續檢討各項社會福利措施，以更有溫度的政策回應民眾需求。（圖／取自苗栗縣府網站）

為因應近年物價上漲及育兒相關支出增加，並持續加強對弱勢家庭的照顧，苗栗縣政府今（26）日表示，已修正「低收入戶及中低收入戶產婦與新生兒營養補助實施計畫」，並自115年1月1日起正式實施。並指出，此次修正重點聚焦於提高補助金額、簡化申請文件及優化撥款方式，預計將惠及約40戶經濟弱勢家庭，實質減輕生育初期的經濟負擔。

苗栗縣政府指出，在補助金額方面，考量通膨及生育支出增加，低收入戶產婦及新生兒補助金額由每人5,000元提高至7,500元；中低收入戶則由2,500元提高至5,000元，多胞胎家庭將依實際人數核給。此舉將更有效支持家庭，協助安心迎接新生命。

苗栗縣政府說，申請作業也同步優化，政府將透過系統主動查核福利資格，取代以往民眾自行檢附證明文件的方式，縮短審核時程，減少往返奔波的不便。同時，補助款發放方式改以直接撥入帳戶為原則，取代過去領取支票的方式，使款項能快速、安全到位。

苗栗縣政府表示，照顧弱勢家庭、支持生育是縣政重要目標之一，將持續檢討各項社會福利措施，以更有溫度的政策回應民眾需求。

苗栗縣長鍾東錦指出：「每一個新生命，都是苗栗最珍貴的希望；縣府將用心守護每個家庭，讓溫暖落實到每一個孩子。」

苗栗縣社會處也溫馨提醒，符合資格的低（中低）收入戶家庭，應於生產後六個月內向戶籍所在地鄉（鎮、市）公所提出申請，以保障自身權益。縣府也將持續攜手地方公所，共同建構更完善的社會安全網。

