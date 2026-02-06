優化教育環境 六家高中西棟及活動中心工程動土

縣長楊文科率各界貴賓祝禱工程順利平安。





新竹縣政府斥資6億936萬元經費，將超過50年歷史的六家高中西棟及活動中心拆除重建，並於6日上午舉行開工動土典禮，在祥獅獻瑞表演熱場後，縣長楊文科率各界貴賓焚香祝禱，楊縣長表示，六家高中擴校增班是縣府因應116學年度高中量能不足，推動的「高中五大方案」之一，其中 南棟「竹韻樓」已於114年11月落成啟用，期許接續的工程如期如質完工，優化教育環境、造福更多學子。

楊文科縣長肯定六家高中「雙語國際實驗班」、新增的「生醫科學實驗班」及「體育班」成績亮眼，國內外升學績效良好，錄取國立學校超過50%，頂尖大學人數逐年攀升，值得一提的是成立才第二年的體育班在今年田徑項目就拿到全縣運及中小運高男高女總錦標第一名和績優學校第一名，經過二期擴建工程後，校舍就全面翻新，是竹北未來的新亮點，歡迎大家來六家高中就讀。

教育局長蔡淑貞表示，楊縣長積極推動「高中五大方案」，包括六家高中與湖口高中擴校增班、設立縣立竹北實驗高中、文興國中改制為文興高中，以及竹東地區自強國中改制為技術型高中， 全面強化高中教育量能。預計116年度共可增加33班，提供1174名學生就讀，而六家高中國中部將於115學年度停止招生，117年度轉型為純高中， 招生規模可望達51班、2000位學生。

六家高中校長江月媚表示，六家高中二期拆除重建工程，西棟校舍將規劃地上四樓，設置16間普通教室，預計於116年6月完工。學生活動中心則為地下1層、地上3層建築，可容納約1,600人使用，預計於117年1月完工。兩棟建築都採現代化綠建築設計，完工後將提供學生更安全、舒適且多元的學習與活動空間，為課程教學與社團發展注入新動能，實踐六家高中培育「文學家、科學家、藝術家、生活家、探險家與自造家」的多元學習願景。

