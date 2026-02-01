優化校園支持環境 教育部打造身障學生友善空間

國立屏東科技大學改造電腦教室為身心障礙學生多元使用空間 (教育部提供)

中華醫事科技大學改造儲藏室成為身心障礙學生輔導空間 (教育部提供)

國立高雄師範大學改善身心障礙學生輔導空間成果 (教育部提供)

隨著身心障礙學生進入大專校院就讀的人數逐年增加，教育部於113年及114年持續補助大專校院增置或改善身心障礙學生輔導工作場地設施與設備，協助學校優化特殊教育支持服務，落實《特殊教育法》，並實踐《身心障礙者權利公約》（CRPD）所倡導的融合教育與通用設計理念。

教育部指出，兩年來已補助大專校院共186校次，投入經費新臺幣8,520萬元，協助學校改善輔導空間與動線規劃、增購所需設施設備、充實身心障礙學生輔導E化系統，並增設或優化資源教室空間，讓身心障礙學生在校園中獲得更完善且可近用的支持服務。

國立高雄師範大學運用補助經費，改善已有23年歷史的資源教室空間，更新輔導晤談使用的沙發、汰換自主閱讀區冷氣設備，並購置便攜式智慧投影機，提升特教宣導與教育推廣的彈性與效能，協助教職員生更理解身心障礙學生特質與支持方式，營造兼具專業與溫度的校園支持空間。

國立屏東科技大學則依據身心障礙學生團體活動、晤談、課輔、電腦使用及輔導人員辦公需求，重新規劃資源教室空間配置，改善原有空間不足與動線不順問題，打造如「第二個家」般的學習環境，提供學生乾淨明亮、具親近感與生活感的空間，提升學習、生活與社交的便利性。

中華醫事科技大學以「幸福零距離」為核心精神，全面改善身心障礙學生輔導環境，重新設計資源教室圖書室，營造多功能成長學習空間，並將原有儲藏室改建為輔導與活動場域，增加空間使用彈性，促進身心障礙學生校園參與與社群互動，同時將社會情緒學習理念融入特殊教育現場。

教育部表示，大專校院身心障礙學生人數持續增加，顯示我國高等教育朝向更開放、包容的方向發展。在「看見每一位學生」的教育理念下，教育部將持續與各校攜手，打造更友善、可近用且具支持性的高等教育環境，讓每一位學生都能在校園中安心學習、發揮潛能，實踐教育平權與人權價值。