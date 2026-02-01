優化校園運動設施 北市115年投1.3億元目標18校

（中央社記者楊淑閔台北1日電）台北市教育局表示，繼去年投入新台幣1.1億餘元優化16所校園運動設施，例如採用隱形線型溝讓跑道平整更安全、多色系跑道增添律動感等，今年將再優化18校，預算1.3億餘元。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，運動場攸關學生體適能發展與心理健康，今年將再優化18校，預算1.3億餘元。

針對優化工程內容，教育局指出，特別強調「專業機能」與「舒適體驗」的結合，例如將明溝全面調整為隱形線型溝，與跑道齊平，可大幅提升排水效率，並消除學童奔跑時可能絆倒的風險。

此外，材質選擇全面引進合成橡膠跑道，其優異的彈性與減震效果，讓腳感回饋更佳，可保護學生的膝關節與踝關節，讓運動成為享受。

色彩多元也是優化特色之一，教育局舉例，北一女中、士林國小都捨用傳統紅磚色跑道，改採藍色系與沉穩灰深淺交織，不僅視覺清爽，也為跑者帶來律動感。

另外，福林國小以紅、綠、藍3色幾何拼接，藉此區分籃球、躲避球等多元運動區域，以色彩玩機能、添樂趣。民生國中室內體育館則以溫潤燈光搭配木質地板，結合室內建築線條，打造出細緻、沉靜且專注的運動氛圍，讓學生更沉浸於運動中。（編輯：張雅淨）1150201