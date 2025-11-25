優化行車品質 北屯環中路25日夜間燙平施工

為改善北屯區主要幹道的通行品質及行車安全，台中市政府建設局投入308萬元推動「北屯區環中路一段北側（崇德路三段至四平路）道路改善工程」，將於今(25)日晚間8時至26日上午8時進行夜間刨鋪作業，以加速施工並減少白天交通壅塞影響。

建設局長陳大田表示，此次施工範圍長約300公尺、寬約16公尺，施作面積約4,600平方公尺，為兼顧交通與工程品質，將分段進行封閉管制，自今(25)日晚上8時至午夜12時以單一車道維持單向通行；凌晨0時至上午8時因車流較少，將採全線封閉方式施工，鋪面完成後需靜置3小時以上，待溫度降至50度以下後，將優先開放單側通行。施工期間將安排人員協助交通指引，並視現場情況調整封閉區域。

廣告 廣告

建設局指出，此次工程將提升道路標線的防滑係數至65BPN，並加強車道接縫處理以減少縱向裂縫，標線也會在24小時內完成恢復，確保行車安全。由於環中路為北屯區的重要聯絡道路，日間車流量大，施工期間建議民眾改道崇德十九路、四平路等周邊道路以分散車流。

建設局強調，市府持續重視環中路沿線路網改善，除本次施工外，「西屯區環中路二段（台灣大道至西屯路）雙側人行道及路面改善工程」亦同步推動，經費約5,325萬元，目前進度約25%，該工程將改善約800公尺人行道、進行電箱遷移與平整化，並完成約2.5公頃的路面燙平，可提升行人與車輛的通行環境。