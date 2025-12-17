優化行車 烏日高鐵3路橋梁分隔島20日打除

台中市打除高鐵三路橋梁分隔島，雙車道優化為四車道，大幅提通行效率。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市長盧秀燕重視用路安全與重要交通節點順暢，隨著烏日高鐵站區周邊持續發展、人口逐步聚集，加上未來高鐵娛樂城完工後，預期將帶來大量車潮。為提前部署交通因應措施，台中市政府建設局攜手交通局，投入七百萬元推動「烏日區高鐵三路聯外橋梁改善工程」，工程將於十二月二十日開工，透過打除橋梁分隔島、增加車道數量，全面提升通行效率，期在最短時間內強化南屯、烏日往返高鐵站區的交通動能。

建設局長陳大田表示，高鐵三路聯外橋梁是南屯區通往烏日高鐵站的重要聯絡道路，現況橋面雙向僅配置「一汽車道、一機車道」，且汽、機車道間設有分隔島無法跨越，不僅限制橋面車輛容留量，遇有事故或緊急狀況時，亦因無法彈性調整車道而容易造成回堵；加上橋面鋪面老舊，影響行車安全與通行效率，極需進行整體改善。

陳大田指出，為凝聚地方共識，市府已於十日邀集烏日及南屯區立委、市議員、里長及高鐵公司等相關單位召開說明會，獲得各界支持。工程預計二十日進場施工，並於二十五日完工，施工內容將依序進行分隔島打除、路面刨封及標線繪設。

建設局說，此案改善範圍包含橋梁全長五百三十五公尺、寬十四公尺，分隔島打除總長約一千零七十公尺，路面刨封面積七千四百九十平方公尺，整體改善經費約七百萬萬元。工程完成後，原雙向各一汽車道及一機車道的配置，將調整為雙向各兩個混合車道，可有效提升橋面車輛容納量，達成短期交通疏導目標。