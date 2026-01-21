優化警察辦公環境 陳偉杰爭取淡水警分局設施更新完工

248260121a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

守護警察同仁辦公環境並提升能源效率，新北市淡水警分局廳舍設施設備迎來更新。分局內多部冷氣設備已使用超過10年，不僅耗電效率低且故障頻繁，逐年攀升的維修保養成本造成沉重經費負擔。新北市議員陳偉杰接獲反映後，前往實地會勘，深入了解設備老舊現況與同仁辦公需求。

陳偉杰服務團隊秉持要做就做到最好的理念，在會勘現場後與分局員警針對汰換方案展開具體討論。由於警察業務相當繁重，夏天值勤回到派出所若環境不舒適，會對身心造成影響，因此各項設施更新勢在必行。雙方達成共識，期盼透過設備更新提升環境舒適度，同時達到節能減碳並有效降低維護經費。

廣告 廣告

在陳偉杰積極爭取經費與相關單位支持下，改善工程已在近日順利完工。重點改善項目包含淡水警分局本部4樓禮堂、中正路派出所員警待勤室，以及興華派出所1樓辦公廳舍等3部冷氣設備。新設施投入使用後，大幅改善基層同仁待勤與辦公品質，提供更優質的工作氛圍。

陳偉杰表示，提升辦公環境品質是對辛苦守護城市治安的警察同仁最實質支持。他深知警察工作不易，老舊設施設備不應成為同仁工作的額外負擔，良好的環境能讓同仁在繁重勤務後獲得有效休息。他強調，這項工程不僅是提升能源效率，更是要成為警察同仁最堅實的後盾。

陳偉杰指出，基層同仁的權益是他長期關注的重點，未來會持續監督地方公有建物設施狀況，並爭取更多預算改善老舊辦公環境。他承諾會持續透過軟硬體環境優化，守護這群守護城市的超人，讓淡水區基層警力能無後顧之憂投入治安勤務。

照片來源：新北市議員陳偉杰臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

張維倩協助購置熱顯像儀 強化新北消防第7大隊救災力

包場《冠軍之路》邀觀影 劉哲彰用行動力挺新店地區少棒球員

【文章轉載請註明出處】