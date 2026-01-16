優化資源回收「價量齊揚」 西螺鎮清潔隊年賣破200萬

中部中心／蔡松霖 雲林報導

真的是垃圾變黃金！雲林縣因沒有垃圾焚化爐，西螺鎮清潔隊經中央補助設置資源回收廠，細分回收物，不只落實垃圾減量，更提升資源回收分類效率，2025年回收物150萬噸，變賣所得200萬元，比往年多出1至2成。

輸送帶上不斷送出回收物，旁邊一個個清潔隊人員更是俐落分類，寶特瓶、紙類、玻璃、鋁罐，通通立刻分類就位。雲林縣沒有焚化爐，只能在垃圾減量上動腦筋，西螺鎮清潔隊獲得中央補助設置資源回收廠，加強資源回收細分類，總類別超過20類以上。

西螺鎮清潔隊隊員廖先生：「效能真的差很多，這個效能撿出來的東西，會比較多比較仔細，之前在外面（露天）撿的東西，有些部分東西沒有辦法撿出來，造成垃圾量會比較多。」細分垃圾之後不只垃圾減量，也提升了資源回收分類效率，可說是垃圾變黃金，2024回收廠啟用，2025年總共150噸回收物，變賣所得高達200萬元。





西螺鎮鎮長廖秋萍：「我們的設備，經過劉建國立委爭取1千3百多萬，來做細分類廠優化，用輸送帶來分類，資源回收分得好，我們的回收都是寶，我們環保若做得好，我們子孫代代沒煩惱。」回收物另類的價量齊揚，比往年多出1-2成。鎮公所頁將變賣所得編列預算，發放獎勵金給辛苦的清隊員平均一人1000元。將垃圾變現金，更需要大家一起努力，大眾從源頭減少垃圾與落實分類，一起優化環境，才是最大的財富。





