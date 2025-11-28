「優客李林」李驥才怨不準確！ 公車APP動態異常引民怨

台中市 / 綜合報導

9月時優客李林的李驥才在抱怨台中市的公車動態APP很不準，當時交通局說要改善，沒想到過了2個多月，今(28)日時有公車族發現，公車動態APP壞掉了，到站時間顯示不出來，一直在轉圈圈說在讀取中，從早上9點壞到傍晚下班下課的尖峰時間。對此交通局說，公車動態的伺服器中心，是租用中華電信的機房電力，電力中斷導致動態壞掉，目前系統廠商正在搶修中。

記者說：「沒有了，什麼都沒有了。」打開台中公車動態查詢APP，所有公車的到站時間，都沒顯示，不停整理轉圈圈，只出現讀取中三個字。記者VS.民眾說：「這樣子會不會對你造成不便，有一點，希望今天晚上以前可以修好。」

民眾說：「因為我們通勤族，每天需要搭車，所以影響滿大的。」民眾在公車站等車，也發現手機裡下載的，公車動態APP壞掉了，這個APP會顯示的公車到站時間，就跟公車站裡這個電子指示牌一樣，可以看到，要搭的那班公車，還有幾分鐘到站，但APP壞了不顯示，人要是不在公車站，就無法掌握公車動態。

台中市交通局運輸設施科股長簡璟竹說：「經確認為公車動態伺服器中心，租用中華電信，機房電力中斷所致。」交通局說，公車動態APP壞掉的原因，是中華電信機房電力中斷造成的，已經請系統廠商搶修，只是28日早上9點就壞掉，壞到下班下課，搭車的尖峰時間，都還沒修好。

優客李林認錯歌詞說：「一個人走在傍晚。」9月時優客李林的李驥，才抱怨台中市的公車動態APP很難用，顯示的到站時間很不準，交通局當時說要改善，但事隔2個多月，動態APP直接壞掉，李驥和其他公車族，大概也想不到，下載公車動態APP。優客李林認錯歌詞說：「是我自己錯誤的決定。」

