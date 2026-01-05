優席夫推出首張個人專輯圓夢 鼓勵年輕人勇敢追夢

國際知名的原住民藝術家優席夫(YOSIFU)在2025年底推出首張個人專輯《VOYAGER》，一圓年輕時的歌手夢。優席夫接受中央廣播電台專訪時坦言「凡事皆有時」，或許現在是最好的時刻。他也談到當年在英國辛苦打拚的經歷，鼓勵年輕人有夢就要去追。

凡事皆有時 優席夫首推個人音樂專輯

國際知名的原住民藝術家優席夫最近推出首張個人音樂專輯《VOYAGER》，攜手金曲獎製作人吳金黛及金音獎得主溫娜，以母語阿美語打造，其中8成以上都是優席夫的原創歌曲，融合電子、傳統歌謠，用音樂展現優席夫長年以來對文化和土地的思考。

事實上，優席夫在年輕時曾經和妹妹跟幾個好友組成名為「黑珍珠」的偶像團體，無奈剛要開始發光發熱時，就發生唱片公司與經紀公司的合約糾紛，最後迫使他只能遠走他鄉，到英國重新開始。

經過多年的兜兜轉轉，優席夫終於發行了自己的個人專輯。他表示，這張專輯名為《VOYAGER》，也就是冒險者、航海者，這跟他的生命歷程很契合；他從部落流浪到都市、再到國外，如今又回來台灣。而專輯融合母語跟現代曲風並不容易，但是他做得很開心。他說：『(原音)這個阿美族語，因為我們很少有機會用到，所以我們很容易忘記。所以要把這個歌詞再去轉譯變成大家可以感受或是聽得懂，甚至可以接受的這個，我們中間做了很大的變化。比如說我們會把傳統的古謠，如何經過轉化之後，變成跟電子音樂或是說現代的一些大地音樂或是世界音樂，就符合大眾的胃口，然後去把兩個完全不同的元素融合起來，其實這個中間的過程我們花了很多的時間去醞釀，不過很開心。』

經過這麼多年才真正發行音樂專輯，優席夫認為「凡事都有時」，或許現在就是最好的時刻。他說：『(原音)很多的時候我覺得凡事都有時，也許我在年輕的時候當歌手，也許因為那個時候內容也不多、生命歷練也不夠，那個時候也不會像現在同時擁有兩個元素在我身上，有藝術家的身份還從事音樂創作。後來我發現凡事都有時，那個時候可能我的狀態還不是最好的狀態，老天希望我在最好的狀態才出來，現在經歷了這麼多，也旅行了這麼長的時間，再加上我從一個音樂創作者現在又變成藝術的工作者，又回來做音樂，可能這個時候是最恰當的時候。』

異鄉淪油漆工 夢見天使點亮繪畫路

走到今天，優席夫也是嚐盡苦頭。他說當年歌手夢碎後流浪到英國，在異地又沒有一技之長，只能先當油漆工。當時他隻身在異鄉很孤單，又受到夢想破滅的打擊，不僅酗酒，還得到憂鬱症，有3年幾乎像行屍走肉。

然而事情就在他跟朋友去希臘的一趟旅行時出現奇蹟般的轉折，他夢見有天使要他拿起畫筆，一切看似不可思議卻真實發生。他說：『(原音)凌晨3點半、4點的時候，我夢見3位藍色的天使造訪我，而且大概這麼大隻，3隻，這麼大隻而已，很可愛，藍色的。然後呢，就用英文跟我說Hey it's the time，time to paint，時候到了、要畫畫了，就撩起我的手，教我怎麼使用筆刷顏料，瞬間那個白色的牆壁就出現藍色、綠色、紫色的河流，就這樣流淌在牆壁上。我那時候眼睛一睜開，怎麼還在？顏色跟天使都還在，就這麼大隻，可是我沒有辦法動彈，有點像我們在亞洲就說被鬼壓床，可是那個我不會害怕，那是天使。』

回到英國後，他原先不以為意，但真的有天就開始「手癢」，想要畫畫，便開始隨意畫，直到有一天作品被房東擺在客廳，又被愛丁堡國際藝穗節的策展人看見，讓他開啟畫家生涯，甚至成為當時第一個作品在半小時內就被收藏的畫家。他說：『(原音)後來這個伯樂就問我說你還有沒有其他的作品，我說有，他問我在哪裡，我說在我房間，他就跟我到我的房間去看，就一大堆我畫的一些花啦、動物啦、水果啦，(那個時候已經畫很多了？)很多。那個時候他就跟我講，你等我一下，我打個電話，2分鐘之後回來他就跟我說，你好，我是愛丁堡國際藝穗節的視覺藝術青年聯展的策展人，我在找10個藝術家，我喜歡你的作品，我要邀請你參加愛丁堡國際藝穗節的青年聯展。我那個時候嚇一跳，我說我是亂畫的，我說我不是科班出身的，我真的沒有學過。他說就是因為沒有限制，才有無限的可能，我們喜歡你這種就是自然而然形成的畫風。』

不畏艱難一間間敲門推銷作品 終獲賞識痛哭流涕

不過，優席夫在英國的畫家生涯並非就此一帆風順，為了不想一年只在藝術節時有收入，同時希望幫家裡改善經濟，優席夫開始親自拜訪一間間畫廊推銷自己的畫作，但經常吃閉門羹。他說：『(原音)我到第一家，第一家問我說你哪一個學院的學生，我說我不是，任何學院都不是，我說我就是一個也不能講隨便亂畫，我就說我就是一個半路、就是自由的畫家。他們說抱歉，我們要學院派的。到了第二家，看了我的作品之後，又說你這個顏色太鮮豔了，因為有些他們不喜歡這麼鮮豔的，有些藝廊他們會有自己一個風格，他們喜歡比較淡的、就是風景畫，或是他們有自己的喜好。第三家、第四家、第五家，沒有人要我的作品。』

但是皇天不負苦心人，優席夫在最後放棄、走入一家咖啡館休息時，卻意外看到牆上許多作品，他靈機一動，向咖啡館老闆介紹自己的作品。最後，咖啡館在整年滿檔中硬擠出5天檔期，最終優席夫成功賣出85%以上的作品，得知的當下，讓他痛哭流涕。他說：『(原音)沒想到我一進去的時候，牆壁上一排紅點，我賣了85%的作品，然後呢，我那個時候應該是高興開心的對不對？可是我一直抖肩，我一直痛哭流涕，我一直哭，因為終於我可以寄錢回家幫助父母親。我們曾經經歷過的辛苦，其實沒有人看得到，特別是流浪的人。弄到最後那個老闆看到我不斷的掉眼淚，他也拍我的肩膀說，好了，你不要再哭了，我也喜歡你一件作品，我也收藏你一件作品，我就賣了86%。』

鼓勵年輕人勇敢追夢 感謝嚴長壽成貴人

優席夫以自身經歷鼓勵年輕人勇敢追夢，希望年輕人要有像他一樣去敲門的勇氣。他並認為很多困難或許都是一種鍛鍊，幫助自己成為想要成為的人。他說：『(原音) 如果沒有那一段，也許我的功力還有基本功是不夠的。所以有的時候我鼓勵年輕人或是正在追夢的人，有時候你會遇到困難，其實正面思考，那些困難其實是在幫助你後面成為你想要成為的那個人，也是另外一種養分，很重要的養分。』

英國的咖啡店老闆是他在異鄉的貴人，而在台灣，他則十分感謝曾任亞都麗緻飯店總裁的嚴長壽，邀請他去花東為原住民孩子演講，分享自己的生命故事，讓他一做就做到現在。他說：『(原音)他要我去教藝術營，那時候邀請了有林懷民要教舞蹈、朱宗慶教音樂，然後幾個大咖的藝術家要教裝置藝術，那個是誰...蔡國強。那時候我就跟嚴先生說，總裁，人家都是世界級的大咖，我覺得我還是不要好了，我是說我現在還沒有什麼知名度。但是總裁說了一句話感動了我，他是說優席夫，我不是看你現在有多少成就，而是看到你的潛質，而且你過去的那一段努力很值得跟小朋友們分享。』

傳承自身經驗 成為部落小朋友的天使

身為原住民，優席夫很希望把自己獲得的養分跟經驗都傳承給下一代的原住民小朋友，讓他們也獲得與都市孩子一樣的資源，未來能有更廣闊的路。他說：『(原音)我能做的就是透過自己的一些人脈資源，可以鼓勵企業界能夠為他們有些物資或是基金會的資源，我們盡我們可能的來陪伴部落，我們也做到了，也很開心可以成為部落的天使。未來我們希望可以持續透過我在外面所學到的養分，不管是藝術的、文化的表演，我們還把就是只有在國家劇院的Flamenco的這些舞蹈，我們帶到部落去表演，還有劇場、甚至有一些花藝大師像凌宗湧，還有褚士瑩他們這些哲學的，這些教師帶到部落。我們希望城鄉可以資源平衡，讓部落的孩子也有機會享受在城市的孩子的資源。我覺得藝術跟文化就是未來我持續想要耕耘部落，希望可以讓部落的孩子也有機會學習到我看到的這一些東西。』