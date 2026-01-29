優必達攜手京都舞鶴市啟動 AI Data Center 建置計畫，正式落實全日本頂級 AI GPU 中心布局
記者 陳聖偉 / 報導
全球雲端串流與 AI 解決方案領導廠商優必達（總公司：東京都新宿區，代表取締役社長：郭榮昌）今日宣布，將於 2026 年 1 月 29 日 與京都府舞鶴市舉行土地簽約儀式暨記者會，正式對外發布於當地建置 AI Data Center（AI 機房） 的整體規劃，宣告優必達在日本打造全國頂級 AI GPU 中心的計畫正式邁入實體建設階段。
本次土地簽約，為優必達先前獲選日本經濟產業省（METI）高額投資補助、並承諾投入 170 億日圓打造全日本最佳 AI GPU 中心後，實現該願景的第一個關鍵里程碑，亦象徵優必達與日本中央政府及地方政府攜手推動 AI 基礎建設的重要進展。
舞鶴市 AI Data Center：全日本頂級 AI GPU 中心的第一步
優必達本次規劃建置的 AI Data Center，座落於京都府舞鶴市，基地占地約 2.3 公頃（約 23,000 平方公尺）。該區域具備良好的土地條件與基礎建設環境，並鄰近港口與物流設施，適合發展高密度、高可靠度的 AI 運算設施。
在建置規模方面，舞鶴市 AI Data Center 將採分階段建置策略。第一階段（Phase 1） 將以 資料中心的建置為主，逐步完成核心設施與營運能力的部署；後續第二階段（Phase 2）則將依生成式 AI 與大型語言模型的發展需求，進行更大規模的擴充，以因應中長期算力成長。 此一彈性擴展的規劃，將確保 AI Data Center 能隨產業需求穩健成長，同時兼顧營運效率與長期發展的可持續性。
依目前規劃，工程預計於 2026 年正式動工，並於 2027 年內完成主要建置作業。
採用 NVIDIA Blackwell × NeoCloud 架構 打造次世代 AI 算力核心
本次舞鶴市 AI Data Center 將全面採用 NVIDIA 最新一代 Blackwell GPU 架構，專為生成式 AI 與大型語言模型的高效訓練與推論需求所設計，可支援高密度 GPU 部署與長時間、大規模運算負載，成為日本境內少數可對應次世代 AI 算力需求的核心設施。
整體運算架構將以 NeoCloud 為核心，NeoCloud 採用分層式調度、分散式運算與彈性資源管理設計，可依不同地區、不同產業與不同 AI 專案需求，動態配置 GPU 資源，在提升運算效率的同時有效降低延遲，並避免集中式架構所帶來的運算瓶頸。
透過 NVIDIA Blackwell GPU 與 NeoCloud 架構的深度整合，舞鶴市 AI Data Center 將具備高度可擴展性與系統韌性，成為支撐日本 AI 產業長期發展的重要算力基礎。
為何選擇舞鶴市：AI 時代的優勢城市
優必達選擇舞鶴市作為 AI Data Center 的重要據點，關鍵在於舞鶴市同時具備多項 AI 基礎建設所需的「優勢」：
• 穩定的電力供應條件
• 充分考量災害風險的選址環境
• 完善的港口與物流基礎設施
• 行政機關與民間企業高度協調的合作氛圍
這些條件使舞鶴市成為在 AI 時代中，能兼顧穩定性、擴展性與長期營運需求的重要城市，也為優必達推動跨區域 GPU 基礎建設提供關鍵支撐。
與日本政府合作的 AI 長期佈局：從模型研發到基礎設施建置
此次舞鶴市 AI Data Center 規劃，延續優必達在日本的長期 AI 發展路線，從模型研發到算力基礎設施逐步落實。
2024｜入選 METI「GENIAC」計畫：開發 405B 東亞大語言模型
優必達於 GENIAC 計畫中研發 4050 億參數（405B）東亞大語言模型，支援日文、繁體中文與英文，應用於文化、觀光、教育等多元場域，並於多項基準測試中展現優異的多語理解能力。
2025｜推出日本最強觀光文化 AI 語言模型
基於 405B 模型，優必達推出結合日本文化與地方知識的觀光文化 AI 解決方案，並於京都舞鶴市導入 AI 虛擬導覽員「ちょきまる」，提供即時中、英、日多語問答、導覽與翻譯服務，實際落地於地方觀光場域。
2026｜推進跨區域 GPU 基礎建設（NeoCloud）
優必達以 NeoCloud 為核心，建構可因應不同區域需求動態擴張的 GPU 運算環境，逐步形成具備高韌性、高效率的全國級 AI 算力網絡。
未來展望
展望未來，優必達將以 NeoCloud 為核心，持續深化在日本的技術與產業合作，透過 AI 基礎設施的建置與營運，逐步創造在地技術與運維相關就業機會，促進地方人才培育與產業升級。
同時，優必達將建構可擴展、具彈性的 AI 運算基礎設施，強化在地部署能力，支援日本各產業與地方政府導入 AI 應用，降低算力門檻，推動 AI 在觀光、文化、教育、醫療與企業領域的實際落地。
透過「模型研發 × 算力建設」雙軸並行策略，優必達將持續為日本及東亞 AI 生態系注入長期且具規模的創新動能。
關於優必達
優必達（Ubitus）是首家獲得 NVIDIA 投資的台灣科技公司，在 GPU 虛擬化技術與 雲端串流技術領域具備全球領先地位，並持續為各產業提供世界級的雲端與 AI 解決方案。
優必達與 國立臺灣大學（National Taiwan University）、東京大學（The University of Tokyo） 等頂尖學術機構合作，致力於開發符合在地語言與文化脈絡的 繁體中文與日文大型語言模型（LLM）。
同時，優必達亦提供多元的 AIGC（AI 生成內容）服務，包括：
• UbiArt：AI 圖像生成服務
• UbiONE：AI 虛擬角色解決方案
• UbiAnchor：AI 虛擬新聞主播
• Ubi-chan（AI VTuber）：官方品牌大使，展現優必達在生成式 AI 領域的創新成果
作為雲端遊戲領域的全球領導者，優必達提供完整的一站式解決方案，協助遊戲開發商快速將遊戲導入雲端，並支援電信業者建置自有的雲端遊戲平台。此外，優必達的技術亦廣泛應用於全球互動式媒體與虛擬實境（VR）內容的即時串流服務。
聯繫我們
TEL : +81-3-6435-3295 (Tokyo)
+886-2-2717-6123 (Taipei)
Media contact: pr@ubitus.net
Business inquiry: contact@ubitus.net
Website: www.ubitus.net
