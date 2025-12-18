優必達獲日本經產省高額投資補助，將投入 170 億日圓打造全日本最佳的 AI GPU 中心

記者 陳聖偉 / 報導

全球雲端串流與 AI 解決方案領導廠商優必達，（總公司：東京都新宿區，代表取締役社長：郭榮昌）今日宣布，優必達已正式獲得日本經濟產業省（METI）實施之「中堅與中小企業大型成長投資補助金」錄取。

本補助計畫旨在協助企業透過生產力提升與成長型投資，實現永續發展。優必達將運用本計畫進行以 AI 與 NVIDIA 最新的 Blackwell GPU 基礎建設擴充為核心的新一代算力中心 (NeoCloud) 設備投資，強化競爭力。

本補助計畫的公告事項要點

1.獲選事業主旨

• 優必達提出之「因應生成式 AI 時代之區域分散式 GPU 基礎設施建置計畫」 已正式獲選 METI 補助計畫。

2.投資規模

• 本計畫之總投資額：170 億日圓用於建置 NVIDIA 最新的 Blackwell GPU Cloud

優必達將藉此擴大 AI 基礎設施建置，促進事業成長並為區域經濟帶來更高價值。

與日本政府合作的 AI 長期佈局：從 LLM 模型研發到 AI 基礎設施建置

本次補助是優必達深化日本 AI 市場的重要節點，亦展現優必達於日本的 AI 技術與營運能力受到政府高度肯定。

2024｜入選 METI「GENIAC」：開發 405B 東亞大語言模型

優必達於 GENIAC 計畫中研發 4050 億參數 405B 東亞大語言模型，具備日文、繁體中文與英文多語處理能力，並支援文化、觀光、教育等多元 AI 應用。該模型在自然對話中展現高度的準確性與流暢度。根據多項基準測試顯示，該模型在多語言理解測試中表現優異，甚至在部分知識型測試中超越 GPT-4。

2025｜推出日本最強觀光文化 AI 語言模型

此 405B 模型結合日本文化與地方知識，協助推動地方創生、觀光智慧化與多語導覽服務升級。其中於京都舞鶴市，AI 虛擬導覽員「ちょきまる」已透過行動裝置與瀏覽器上線，提供即時的中、英、日多語問答，即時的景點導覽與翻譯服務，並於遊客服務中心設置大型螢幕強化現場導覽服務。

2025｜大規模成長投資補助金：推進跨區域 GPU 基礎建設（NeoCloud）

本次獲錄取的 GPU 建置計畫，將強化日本境內的高效能運算供給，並以新一代 Blackwell 算力中心架構 NeoCloud 為核心，於多地區建置更彈性、可擴展的 GPU 運算環境。

NeoCloud 透過分層式調度、分散式運算與彈性資源管理，能有效提升運算效率、降低延遲，並使算力可依不同區域需求動態擴張。

此架構將有助於：

• 強化日本的數據主權與本地部署能力

• 應對生成式 AI 與大型語言模型需求的急速成長

• 降低因集中式設施造成的能耗壓力與運算瓶頸

此次 GPU 與 NeoCloud 的整合建置，將為日本打造更具韌性的 AI 基礎設施，並推動全國性的 AI 技術普及化。

未來展望

優必達將持續深化在日本的技術與產業合作，致力於：

• 建構可擴展、具彈性的 AI 運算基礎設施（NeoCloud）透過分散式架構提升運算效率、降低延遲，使 AI 算力能夠更快進入各產業與地方政府應用

• 強化數據主權與本地化部署能力

• 緩解日本 GPU 供需不平衡與成本壓力

• 加速 AI 在觀光、文化、教育、醫療及企業領域的普及應用

優必達將以模型研發與算力建設雙軸並行的策略，為日本及東亞 AI 生態系帶來更大的創新動能。

關於優必達

優必達（Ubitus）是首家獲得 NVIDIA 投資的台灣科技公司，在 GPU 虛擬化技術與 雲端串流技術領域具備全球領先地位，並持續為各產業提供世界級的雲端與 AI 解決方案。

優必達與國立臺灣大學（National Taiwan University）、東京大學（The University of Tokyo） 等頂尖學術機構合作，致力於開發符合在地語言與文化脈絡的 繁體中文與日文大型語言模型（LLM）。

同時，優必達亦提供多元的 AIGC（AI 生成內容）服務，包括：

• UbiArt：AI 圖像生成服務

• UbiONE：AI 虛擬角色解決方案

• UbiAnchor：AI 虛擬新聞主播

• Ubi-chan（AI VTuber）：官方品牌大使，展現優必達在生成式 AI 領域的創新成果

作為雲端遊戲領域的全球領導者，優必達提供完整的一站式解決方案，協助遊戲開發商快速將遊戲導入雲端，並支援電信業者建置自有的雲端遊戲平台。此外，優必達的技術亦廣泛應用於全球互動式媒體與虛擬實境（VR）內容的即時串流服務。

