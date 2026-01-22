優惠來了！超商精品咖啡買2送2 限時「第二杯半價」

7-11即日起至1/25，CITY PRIMA大杯精品美式買2送2、CITY CAFE大杯特選美式買2送2。全家即日起至2/3，Let's Café單品咖啡全品項，享第2杯半價優惠。

咖啡優惠一次看。（示意圖／中天新聞）

星巴克

2026/01/14(三) - 2026/01/27(二)，活動期間全日於外送平台foodomo點購兩杯大杯指定飲品，雙杯享優惠價210元。指定飲品包含奶香烤舒芙蕾風味那堤、福吉茶那堤、那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂。

每週三/四/五，指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

星巴克 。（示意圖／中天新聞）

7-11

即日起至2/3限時優惠，椰香芋見西米露、黑金燒仙草、黑糖粉粿剉冰，三款任選2杯只要99元。

飲品優惠。（圖／7-ELEVEN）

富桂黃金粉角茶拿鐵新上市，1/21–2/17優惠價75元（原價110元／杯）。

新品優惠。（圖／7-ELEVEN）

1/21~1/25，限時5天！CITY PRIMA 大杯精品美式買 2 送 2、CITY CAFE 大杯特選美式買 2 送 2、CITY CAFE 大杯特選拿鐵買 2 送 2、CITY TEA 琥珀小葉紅茶買 2 送 2。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

飲品優惠。（圖／7-ELEVEN）

1/21~2/3 買1杯蕉財進寶香蕉風味拿鐵送「馬上開運元寶印章筊1個」。1/21~2/17購買CITY CAFE系列任一飲品，可99元加價購「馬上開運新年好運袋1個」。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

7-ELEVEN 精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，1月21日起推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價2000元，限定於5家門市販售。

「不可思議咖啡館」推出阿里山豆御香藝伎咖啡。（圖／7-ELEVEN）

即日起至1/31，中杯精品美式2杯特價99元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN）

1/14-1/31限時18天，金馬開運，讓你一路發發發。CITY CAFE特大杯美式62杯1888元、CITY CAFE 特大杯拿鐵48杯1888元、CITY CAFE特大杯厚乳40杯1888元、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選56杯1888元、CITY TEA 琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選56杯1888元 、CITY PRIMA 中杯精品美式/精品拿鐵任選40杯1888元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

即日起至1/31，CITY PRIMA 大杯精品美式/精品拿鐵任選365杯16888元，CITY CAFE 大杯濃萃拿鐵365杯12888元，CITY CAFE 大杯濃萃美式365杯8888元，CITY TEA 琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選365杯8888元。(每會員限購2組，兌換期限至2026.12.31)屆期退款OPEN零錢包

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

CITY PRIMA 大杯精品馥芮白同品項買100杯再送45杯，現省5400元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

CITY CAFE 特選美式、特選拿鐵同品項買100杯再送45杯，最多現省3600元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

不可思議!+? CAFE RESERVE「哥倫比亞玫瑰卡門」新上市，1/7～2/3，精品美式&拿鐵，免費升級大杯。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。

燒仙草暖心回歸。（圖／7-ELEVEN）

OPENPOINT行動隨時取 12/15~2026/1/31購買指定咖啡轉贈給朋友，就可獲得中杯精品拿鐵買1送1。

數位傳情咖啡。（圖／翻攝自7-ELEVEN臉書）

全家

即日起至2/3，Let‘s Café阿里山極選綜合美式6杯或拿鐵5杯，同品項特價299元。

咖啡優惠。（圖／全家臉書粉專）

Let's Café經典美式/拿鐵任選兩件89元，Let's Café金門高粱酒香檸凍美式兩件特價89元，Let's Tea仙女醇奶茶第二杯10元。

飲品優惠。（圖／全家臉書粉專）

Let's Café Let's Tea與蜷川實花展攜手合作，花影限定杯身、杯套，1/7全台店舖正式登場！1/7-2/3，經典咖啡大杯以上全品項任選第二杯飲品享79折優惠；單品咖啡全品項享第二杯半價；Let’s Tea全品項第二杯79折。

咖啡優惠。（圖／全家臉書粉專，下同）

OK超商

限時 3 天！1/21 - 1/23，特大杯莊園美式 / 拿鐵（含極淬）同品項買 2 送 1。

咖啡優惠。（圖／ＯＫ超商）

1月壽星看過來！OKmart 要請你喝生日咖啡！OKAPP 會員專屬：一月壽星免費喝咖啡 ，只要你是 OKAPP 會員且為本月壽星，生日好禮直接送給你。

1月壽星優惠。（圖／翻攝自OKmart臉書）

OKmart 推出 OKCAFE 新品「草莓戀乳雪露」，即日起至2月4日，「草莓戀乳雪露」與「楊枝甘露冰沙」同步推出單杯特價69元優惠（原價85元/件）。

新品「草莓戀乳雪露」。（圖／翻攝自OKmart臉書）

萊爾富

Hicafé重乳拿鐵濃郁升級，即日起至2/10，優惠價59元（原價65元）。

咖啡優惠。（圖／萊爾富臉書）

即日起至2/10，Hicafé燒仙草／玉米濃湯暖手價只要45元（原價55元）。

飲品優惠。（圖／萊爾富臉書）

即日起至2/10，果C果昔「79元系列」買6送2，優惠價474元（原價632元），平均單杯不到60元。

果C果昔優惠。（圖／萊爾富臉書）

01/21～01/25，貝納頌海鹽焦糖風味拿鐵特價2件50元。另外多種優惠應有盡有。

咖啡飲品限定優惠。（圖／萊爾富臉書）

