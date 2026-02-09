優惠剩一天！超商咖啡買10送10 摩卡只要30元

今（10日）活動最後一天！萊爾富超商會員專屬優惠，特大杯美式/大杯特濃美式買10送10，特大杯拿鐵買10送9。Hi café 大杯摩卡咖啡優惠價30元。

超商咖啡優惠一次看。（示意圖／中天新聞）

星巴克

星禮程星飲搶鮮，2/9(一)-2/10(二)星禮程會員至門市消費 或使用APP行動預點服務，可搶先點購春季新品大杯(含)以上草莓風味抹茶那堤、粉紅草莓風味星冰樂 。

新品搶先喝。（圖／星巴克）

7-11

2/9~2/14期間，好時經典可可 買2送2，最高現省150元；冰淇淋紅茶 買2送2，現省130元。

情人節飲品優惠。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

2/4~2/17，CITY CAFE指定風味拿鐵第2杯半價，參與活動之風味拿鐵品項含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、 榛果風味燕麥拿鐵、蕉財進寶香蕉風味拿鐵。

優惠。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

CITY TEA現萃茶限量開賣「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，前7萬杯免費送「貓福珊迪聯名 喵開運杯塞」1個（5款隨機）。2/4~2/24新春開運價單杯 88 元，2杯168元。

CITY TEA現萃茶限量開賣「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

富桂黃金粉角茶拿鐵新上市，1/21–2/17優惠價75元（原價110元／杯）。

新品優惠。（圖／7-ELEVEN）

7-ELEVEN 精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，1月21日起推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價2000元，限定於5家門市販售。

「不可思議咖啡館」推出阿里山豆御香藝伎咖啡。（圖／7-ELEVEN）

CITY PRIMA 大杯精品馥芮白同品項買100杯再送45杯，現省5400元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

CITY CAFE 特選美式、特選拿鐵同品項買100杯再送45杯，最多現省3600元。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書）

7-ELEVEN黑金燒仙草暖心回歸，大杯售價75元。

燒仙草暖心回歸。（圖／7-ELEVEN）

全家

即日起3/3，Let's Tea 冬季暖飲系列燒仙草、芝麻糊，指定品項第二件5元。

飲品優惠。（圖／翻攝自全家臉書）

萊爾富

咖啡控注意！會員專屬優惠來了，02/09 ～ 02/10，咖啡會員日（限購2組）Hi café 咖啡組合限時開搶，包括特大杯美式買10送10、特大杯拿鐵買10送9、大杯特濃美式買10送10、大杯特濃拿鐵買10送9。

會員咖啡優惠。(圖/萊爾富超商Hi-Life臉書)

即日起至02/10，奇怪ㄟ檸果昔單杯優惠價59元（原價89元）

飲品優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2/10，Hi café × 辻利抹茶歐蕾中杯優惠價29元（原價60元／冰熱任選）。

飲品優惠。（圖／萊爾富）

01/26－02/13寄2本書至讀冊生活，選擇萊爾富寄件，即送 Hi café 熱特濃美式（大杯）1 杯（限量 2800 杯，送完為止）。

送 Hi café 熱特濃美式（大杯）1 杯。（圖／萊爾富）

1/21至2/10，Hi café 大杯摩卡咖啡優惠價 30 元。

摩卡咖啡優惠。（圖／萊爾富）

即日起至2/10，燕麥奶拿鐵（冰）、大杯特濃美式（冰熱任選）、泰式奶茶（冰），天天買一送一。

Hicafé重乳拿鐵濃郁升級，即日起至2/10，優惠價59元（原價65元）。

咖啡優惠。（圖／萊爾富臉書）

即日起至2/10，Hicafé燒仙草／玉米濃湯暖手價只要45元（原價55元）。

飲品優惠。（圖／萊爾富臉書）

即日起至2/10，果C果昔「79元系列」買6送2，優惠價474元（原價632元），平均單杯不到60元。

果C果昔優惠。（圖／萊爾富臉書）

