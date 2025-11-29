優惠、保固、禮物一次到位 Ford年終優惠全車系開放

記者鍾釗榛／綜合報導

自2025年12月1日到12月31日，只要走進全台Ford展示中心試駕任一車款，就能拿到7-11百元禮物卡，還能參加週週抽北歐來回機票。只要在展間拍照、打卡上傳指定貼文，就有機會把Apple HomePod mini帶回家，整個賞車體驗直接變「聖誕禮物快遞站」。

Kuga 83.9萬起超殺

配合政府減稅政策，The All-New Ford Kuga 1.5T祭出83.9萬元起（含舊換新） 的力挺價，還包5萬元購車金、高額0利率與5年原廠保固。想要更豪華的Active車型，也能再加碼3萬元配件金，整個CP值直接拉滿。Kuga全車系標配 Co-Pilot360 Vision 2.2、安全科技滿載，再加上360° 2K影像與13.2吋大螢幕，配上SYNC4就是同級最爽的智慧座艙。

福特年終購車優惠，Kuga 1.5T只要83.9萬元起。（圖／Ford提供）

Active旗艦更進化

升級版Kuga 1.5T Active更把科技推到滿點，搭載Ford Pixel AI預判照明系統，夜間開車更安心。座椅則升級成德國AGR認證的麂皮運動座椅，18向電調＋記憶功能讓駕駛長途不怕痠。再加上新加入的「非鋪裝路面模式」，戶外玩家也能玩得更輕鬆。

Wildtrak、Focus、Tourneo系列全部優惠到位

皮卡迷最愛的New Ford Ranger Wildtrak推出限時感恩回饋價154.8萬（含舊換新），還能搭配百萬等級 0 利率。家庭或商旅族則能選New Ford Tourneo Connect，貨物稅後只要109.8萬元起，再送2萬購車金、低頭款5萬與超佛 6 年不限里程保固。人氣車款New Ford Focus則以70.9萬元起入手，再加碼3萬配件金與5年保固，年終入手完全不手軟。

New Ford Tourneo Connect，貨物稅後只要109.8萬元起，再送2萬購車金。（圖／Ford提供）

軍警公教再加碼

為感謝軍警、公教族辛苦付出，只要購買國產Focus或全新Kuga，即可免費升級2年延長保固，讓用車更沒後顧之憂。福特六和表示，本次歲末優惠涵蓋 SUV、皮卡、旅行車、商旅車等各級距，就是希望所有消費者都能在新年來臨前，輕鬆開啟自己的全新移動旅程。

New Ford Focus以70.9萬元起就能入手。（圖／Ford提供）

