優格加可口奶滋化身「偽起司蛋糕」零廚藝也能做蛋糕！台日網友接力實測爆紅

最近在 Threads、X（Twitter）、IG 上，出現一個讓人又懷疑又想試的實測話題——把餅乾直接插進優格裡，冷藏一晚，就能在家做出「偽起司蛋糕」。從日本網友率先實驗成功開始，這股懶人甜點風潮一路延燒到台灣，從可口奶滋、巧克力餅乾、孔雀餅乾，到營養口糧，通通被網友拿來輪流測試。

沒有烤箱、沒有攪拌器，只有優格和餅乾，卻意外掀起一場全民參與的 DIY 創意甜點大賽——你，最想試哪一款？

可口奶滋插進優格冰一晚，真的會變起司蛋糕？日本網友開局實測

這場「插餅乾甜點實驗」，最早是從日本 X（Twitter）網友開始挑戰，分享看到網路上有人寫：只要把餅乾直接插進優格裡，放進冰箱冷藏一天，就會「變成起司蛋糕」。他對這個傳言半信半疑，沒想到隔天真的更新實測心得，直接寫下：「吃了，真的是貨真價實的生起司蛋糕。」

這句話瞬間點燃日本網友的好奇心，留言區內有人看到照片忍不住吐槽「乍看之下還以為是白飯上插了一根香腸」，也有人開始從懷舊角度分析，指出昭和時代其實就流行用餅乾和鮮奶油做免烤蛋糕，只是現在講求效率，「打發鮮奶油太麻煩，用優格直接完成反而更符合現代人的生活節奏」。

隨著討論越滾越大，不少日本網友也陸續跟風嘗試，關鍵字「#ヨーグルト」「#ココナッツサブレ」開始在社群上被大量標註。甚至連日本牧場官方帳號都出面回應，表示看到大家用自家優格做出「起司蛋糕風的變化吃法」感到相當開心，也溫柔提醒這是網友的創意料理，實際口感會依照優格種類與環境有所不同，但仍樂見大家用各種方式享受產品。

這股熱潮後來更被日本媽媽型網紅放大實測規模，一次測試 5 款餅乾版本，從檸檬夾心、葡萄乾、千層酥到比利時焦糖餅乾，逐一驗證「哪一款最像生起司蛋糕」。她的結論也相當務實——最接近起司蛋糕的是檸檬口味，但整體來說，最耐吃的仍是最早爆紅的可口奶滋，也讓這場原本只是玩票性質的實驗，正式升級成一場全民參與的甜點研究。

孔雀餅乾、營養口糧會成功嗎？台灣脆友接力實驗 甜點直接變大型社群實驗室

創意實驗怎麼能少了台灣網友。一名住在日本的台灣人率先和台灣脆友分享實測過程，將日本網友傳授的成功關鍵，轉化成更適合台灣零食的在地化配方，一邊冷藏、一邊即時更新進度。等成果出爐時，她甚至自嘲「像是在等新品發表會」，留言區也立刻化身倒數現場。有人提醒現在已經早上了，有人幫忙計算日本時間，還有人直接指定下一款實驗對象，從孔雀餅乾、巧克力餅乾，到營養口糧、Oreo，全被點名一輪。甜點還沒完成，社群早已先開成一間大型實驗室。

原 PO 也相當誠實分享心得：「第一口還找不到起司蛋糕的存在感，但在加了檸檬汁與蜂蜜（或楓糖）後，味道終於『有那個 fu』，像是起司蛋糕在嘴裡化開、準備吞下去前的那一瞬間。」她也提醒大家，別拿這款「偽起司蛋糕」去對比那些高級甜點，帶著實驗精神吃，反而更容易感受到樂趣。

隨著她交出心得報告，更多台灣網友也陸續跟進實測。有人走精準研究路線，細分浸泡時間、餅乾吸收程度與優格種類差異；也有人完全發揮創意精神，直接端出「孔雀餅乾＋營養口糧」對照組，還笑稱這是「台灣人一定要試的組合」；甚至還出現最具說服力的「媽媽牌認證」，一句話下結論——「連我媽都說好吃。」

這款「優格＋餅乾」的偽起司蛋糕，看起來很鬧，卻意外讓網友直呼好玩，也促成台日網友一場低門檻、高參與感的社群創意實驗。