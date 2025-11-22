優格姐姐前任劈腿還「囚禁威脅」剪壞內衣褲逼她就範

優格姐姐。(圖/林姵君 IG)

女星優格姐姐（林姵君）與實況主Xargon（殺梗，本名張瑋）結婚後育有一對子女。過去她曾在節目分享少女時期的戀愛經驗，坦言自己很容易戀愛腦、容易被說服，因此常遇到劈腿男，更直言「劈腿是一定有的，所以都是劈腿加一個什麼」，其中一段「劈腿加囚禁」的戀情更讓她留下深刻創傷。

她在《單身行不行》中提到，早年曾交往的男友有人劈腿、有人動手，甚至有人借錢不還。其中一位男友在交往初期相當體貼，會下廚、陪伴、又很宅，讓她誤以為對方不會劈腿，但隨著交往深入，對方逐漸露出強烈控制慾。

廣告 廣告

優格姐姐透露，當時那名男友會管她穿著，也因擔心她與導演曖昧而禁止她參加外景主持工作；儘管她反覆強調導演是女性，男方仍堅持「只要有過夜就不行」。情緒失控時，他甚至將她的內衣褲全部剪破，讓她因恐懼而只能妥協。對方的情緒反差極大，有時又會握著她的手說「我真的好愛妳，愛到好想把妳吃掉」，並講出「這個用蒸的、那個用烤的」等令人害怕的話。她表露不適時，對方卻僅以「開玩笑」敷衍。

後來男方曾邀她一起去日本旅遊，但因家教嚴格，她必須瞞著家人才去得成，心裡因此遲疑。她思考後決定不去，卻意外發現男方立刻改邀其他女生同行，讓她憤而提出分手。未料這舉動激怒對方，讓她被限制外出兩、三天，直到她不斷保證「不會離開你」才被放走。

真正讓她脫離這段關係的，是回家後父母的強烈反應。她說，有次與男友通話時，父親突然以殺紅眼的神情警告：「立刻跟他斷，不然我會殺了他再去坐牢。」母親則透露，曾到白河觀音廟求助乩身問事，對方說她「情關難過」，並指示「這是她的大劫，妳不能管，但如果女兒自己說不去日本，她就過關。」當她告訴母親自己已拒絕旅程時，媽媽當場落淚，因為那代表她終於跨過人生的關卡。

優格姐姐表示，如今36歲回看這些經歷，才明白「破情關」不是等到對的人出現，而是找到自己。「對我來說，就是從『無意識』走向『意識』的過程。」她坦言過去靠討好換取愛，但那不是愛，是交易；現在她體悟，真正的自由是不再需要證明什麼，「我可以不完美，但仍然值得被愛。」

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

馬士媛甜蜜放閃 劉敬讚曾敬驊帥到發光

張孝全搶帝感言10年前已寫好

中島美嘉迷上台灣便當