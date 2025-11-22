優格姐姐抓前任劈腿慘遭囚禁！恐怖情人噁喊：想把妳吃掉

娛樂中心／楊佩怡報導

36歲女星優格、DoReMi姐姐（林姵君）擁有甜美的臉蛋和好身材，有「兒童台最正姐姐」的封號，她在2016年結婚，婚後生下2個小孩，雖然已經離開兒童台，但仍活躍於親子唱跳領域。近日她在社群上分享自己的生命故事，自爆過去的感情相當坎坷，甚至有幾次都是危及性命。





兒童台最正姐姐抓包前任劈腿！下秒遭恐怖情人「剪內衣褲、囚禁」：想把妳吃掉

優格姐姐在臉書分享自身感情經歷，她透露過去曾被前男友劈腿。（圖／翻攝自優格姐姐臉書）

優格姐姐在臉書發文分享過去的感情經歷，她表示自己的激堰幾乎都是帶著傷害，「劈腿是一定有的，所以都是劈腿加一個什麼」。其中一段感情是，前男友起初給人的形象是貼心會煮飯、陪伴、很宅，讓她勿以為對方不會劈腿，結果交往後期，對方控制遇越來越顯現出來，不僅會限制她的穿著，也會反對她接重要的外景工作。她回憶當初那份外景工作室她期待已久的，但前男友卻認為她會和導演曖昧，因此禁止她接。儘管優格再三解釋導演是女生，對方仍不接受。

兒童台最正姐姐抓包前任劈腿！下秒遭恐怖情人「剪內衣褲、囚禁」：想把妳吃掉

優格姐姐表示曾被前男友剪壞內衣褲，對方甚至還說愛她愛到想吃掉她。（圖／翻攝自優格姐姐臉書）

結果在爭執過程中，前男友竟怒剪她的內衣褲，讓她不敢再反抗；甚至有次對方還摸著她的手說：「我真的好愛妳，愛到好想把妳吃掉」，還描述部位「這個用蒸的、那邊用烤的」，讓她更害怕，但對方卻笑稱好玩而已。此外，優格還曾拒絕前任邀約去日本旅遊，結果發現對方還同時約其他女生，於是提出分手。不料對方突然暴怒，還限制她外出，優格只能不停保證「我不會離開你」才可以出門。真正讓優格姐姐意識到必須脫離這段關係，是因父母的強烈反對，父親還曾嚴厲要求她「立刻跟他斷，不然我會殺了他再去坐牢」，她才意識到事情超出能承受的範圍。





