優格姐姐狂被報導婚變 不忍全說了：大家都看戲居多

女星林姵君過去以藝名「優格姐姐」在親子台出道，合約到期改名為「DoReMi姐姐」，2016年她和「電競教父」實況主Xargon（殺梗）結婚，生下一兒一女，最近她上Podcsat節目自曝曾婚姻觸礁，還已經印好離婚協議書、簽好名，引來外界關心。昨(27日)她發文表示他們真的沒有要離婚，只是分享婚姻諮商過程，她也明白母親說的沒錯，「大家都是看戲居多的」。

優格姐姐昨曬出多張她去《咪妃KIDS》Podcsat節目新聞的相關截圖，忍不住喊停說：「大家不要再截圖給我了～～我都有看到新聞，為了不讓大家誤會先結論澄清一下：我們好好的，沒有離婚哦！」並笑說每次這類報導被瘋傳，最困擾的是她先生，但她只擔心封面圖好不好看，幸好這次都還不錯，「或是可以幫我提到…目前創業小芙尼家族，那就更棒更好了哈哈哈」。

優格姐姐說，她明白每次這種新聞下的酸民都不看內文亂留言，完全不清楚她只是在分享婚姻諮商內容、看戲居多，她也稱讚婚姻諮商的重要性，讓雙方都可以點出真實的矛盾和問題分享，然後可以找到另一條出路，「我的個性其實很敏感，常常需要透過獨處來回血～如果各位覺得我的分享是有幫助的，很歡迎留言給我讓我知道」。

最後，優格姐姐強調婚姻真的沒狀況，「我們很好啦！雖然常常突然不好，但還是很好啦（阿這不就婚姻嗎？懂得都懂）」，網友回應：「我覺得願意正視兩人之間的問題真的很好，支持！！」、「新聞標題都少寫一些字」、「我只看到兒童台最正姐姐這幾個字」、「辛苦了Doremi姐姐的先生，祝福你們更甜蜜，更恩愛」。

而優格姐姐先前跟咪妃在Podcsat節目談婚姻，曾一度表示懷疑婚姻，「這樣的生活再20年我要嗎？」還直言「把離婚協議書印出來簽好名，不是說很怒，是我不要了。」但老公提議去做婚姻諮商，說「老婆，我們再努力一下」，兩個人才挺過困境，咪妃好奇兩人已有小孩，是否會影響決定？優格姐姐說：「HAPPY MOM HAPPT LIFE，要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君，所有媽媽們不管是什麼決定，都要拉回來自己，你想要什麼樣的生活或自己？不管是離婚還是繼續都是可以的！」

