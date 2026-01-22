優格姐姐自爆婚姻觸礁！與「實況主老公」已簽離婚協議書
咪妃去年初開張《咪妃KIDS」Podcsat節目滿一周年！除總流量破好幾百萬，咪妃也斜槓稱「榴槤姐姐」走進唱跳姐姐世界，結交不少兒童元祖級的同好，意外讓兒童台的姐姐上演幕後實境秀。日前邀請「兒童台最正姐姐」優格姐姐林姵君上節目談婚姻，優格也不避談觸礁，她問自己「這樣的生活再20年我要嗎？」，直接坦言：「把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨怒，是我不要了。」證實她與遊戲實況主老公已多次婚姻諮商。
「優格姐姐」林姵君曾是MOMO家族的成員，廣為人知，現創辦小芙尼家族。優格姊姊與老公殺梗於2016年結婚，2022年宣布懷孕生子，共有一子一女，兩人是閃電結婚，也很快面臨相處上現實的問題，她在節目中分享，自己從道德經頓悟，選擇面對問題，提出婚姻諮商，卻遇到男性通常的反應「我們為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話？」，但她印出離婚協議後，反而是殺梗說「老婆，我們再努力一下」，建議夫妻一起去婚姻諮商。
優格姊姊敢於做決定，令咪妃好奇，當時有小孩，會不會掙扎「小孩怎麼辦？」，優格認為：「HAPPY MOM HAPPT LIFE，要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君，所有媽媽們不管是什麼決定，都要拉回來自己，你想要什麼樣的生活或自己？不管是離婚還是繼續都是可以的！」
更多中時新聞網報導
索尼公開賽》後9洞抓3鳥超車 戈特魯普開門紅
胡宇威《星廚》挺進4強被餐廳招攬
「抓大尾」 綠鬣蜥吻肛長30公分獎300元
其他人也在看
立院彈劾案 林沛祥砲轟賴清德：正在行使「民選獨裁」
立法院會今（22）日審查賴清德總統彈劾案，國民黨立委林沛祥砲轟賴清德總統，2024大選前說當選後，有義務、也願親自到立法院國情報告，選上後卻說這個義務不存在。他指出，彈劾案不是政黨的對立，這是法治跟人治的決戰。林沛祥怒批賴清德正在複製匈牙利總理「奧班模式」非自由主義民主，行使政治學上的「民選獨裁」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
侯友宜加碼體育預算至34億 板橋蘆洲2運動中心今年營運
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市政府體育局今（21）日於市政會議進行「新北起點到世界頂點－運動人才培育」專題報告。市長侯友宜宣布，新北市今（115）年度體育預算將達到34億元，大幅增列10億元。這筆資源將投入4級人才培育體系、場館優化升級與打造運動競技舞臺。侯友宜勉勵體育局持續扎根運動人才培育，看見選手的需求並成為最強後盾，讓選手在無後顧之憂...匯流新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
代理新竹市長任內要女公務員「連上廁所都要跟」？邱臣遠回應了
即時中心／徐子為、許雯絜報導近期傳出新竹市副市長邱臣遠2026九合一大選可能轉戰竹北市長選舉，不料今（21）天卻被媒體報導指控邱，於代理市長期間出現霸凌與再次性騷擾爭議，有名市府女職員被邱要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不適，並對邱相關言行蒐證。對此，邱臣遠下午出面否認報導指控，稱相關說法「子虛烏有」。媒體《風傳媒》報導，邱臣遠任代理市長期間「官架子不小」，他當時強調除了他自己說不用跟的行程，其餘都要安排人力跟，其中，邱還曾跟某位C姓女公務員說，「就連我上廁所都要跟」，讓該位女職員感到不舒服，後對邱臣遠各項言行默默蒐證。對此邱臣遠表示，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對本人及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，我要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。市府人事處也表示，市府申訴管道暢通，對任何案件市府都依法定程序，並會在保護當事人的立場上嚴謹處理。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：快新聞／代理新竹市長任內要女公務員「連上廁所都要跟」？邱臣遠回應了 更多民視新聞報導一票人都中招！韓國出境新規「這1物」禁托運 網驚：上個月帶沒事阿蘇火山爆直升機墜毀事故 台籍乘客家屬正趕赴熊本林宸佑案國台辦急發聲 林楚茵：作賊心虛、自證「微妙關係」民視影音 ・ 23 小時前 ・ 30則留言
蔡明芳專欄：「赴中投資」的掏空台灣不會發生在「對美投資」
蔡明芳／淡江大學經濟學系教授鏡報 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 297則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 30則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 56 分鐘前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 51則留言
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 58則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 3 小時前 ・ 1則留言