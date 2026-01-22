優格姐姐自爆婚姻觸礁！與「實況主老公」已簽離婚協議書

優格姐姐（右）在節目上自爆婚姻觸礁。（咪妃KIDS提供）

咪妃去年初開張《咪妃KIDS」Podcsat節目滿一周年！除總流量破好幾百萬，咪妃也斜槓稱「榴槤姐姐」走進唱跳姐姐世界，結交不少兒童元祖級的同好，意外讓兒童台的姐姐上演幕後實境秀。日前邀請「兒童台最正姐姐」優格姐姐林姵君上節目談婚姻，優格也不避談觸礁，她問自己「這樣的生活再20年我要嗎？」，直接坦言：「把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨怒，是我不要了。」證實她與遊戲實況主老公已多次婚姻諮商。

「優格姐姐」林姵君曾是MOMO家族的成員，廣為人知，現創辦小芙尼家族。優格姊姊與老公殺梗於2016年結婚，2022年宣布懷孕生子，共有一子一女，兩人是閃電結婚，也很快面臨相處上現實的問題，她在節目中分享，自己從道德經頓悟，選擇面對問題，提出婚姻諮商，卻遇到男性通常的反應「我們為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話？」，但她印出離婚協議後，反而是殺梗說「老婆，我們再努力一下」，建議夫妻一起去婚姻諮商。

咪妃（右）與優格姐姐擁有好交情。（咪妃KIDS提供）

優格姊姊敢於做決定，令咪妃好奇，當時有小孩，會不會掙扎「小孩怎麼辦？」，優格認為：「HAPPY MOM HAPPT LIFE，要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君，所有媽媽們不管是什麼決定，都要拉回來自己，你想要什麼樣的生活或自己？不管是離婚還是繼續都是可以的！」

