優格姐姐認了10年婚觸礁「已簽字」！攤牌實況主尪：是我不要了

「咪妃KIDS」PODCAST節目滿一周年！除總流量破好幾百萬，咪妃也斜槓「榴槤姐姐」，因而邀請「兒童台最正姐姐」優格姐姐林姵君上節目談婚姻，優格也不避談觸礁，她問自己：「這樣的生活再20年我要嗎？」直接坦言：「把離婚協議書印出來簽好名，不是說很怒，是我不要了。」證實她與遊戲實況主老公殺梗已多次婚姻諮商。

優格姐姐曾是MOMO家族的成員，與老公殺梗於2016年結婚，2022年宣布懷孕生子，共有一子一女。兩人是閃電結婚，也很快面臨相處上現實的問題，優格姐姐說她從道德經頓悟，選擇面對問題，提出婚姻諮商，卻遇到男性通常的反應：「我們為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話？」但她印出離婚協議後，反而是殺梗說：「老婆，我們再努力一下。」建議夫妻一起去婚姻諮商。

優格姐姐敢於做決定，令咪妃好奇，當時有小孩，心中是否會掙扎「小孩怎麼辦？」對此，優格姐姐直言：「HAPPY MOM HAPPT LIFE，要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君啊」、「所有媽媽們不管是什麼決定，都要拉回來自己，你想要什麼樣的生活或自己？不管是離婚還是繼續都是可以的！」事後優格姐姐也說，夫妻因諮商後，近期感情比較穩定了。

咪妃產後身材回復極好，不時秀出比基尼，還有知名電波美容產品看上咪妃媽媽粉市場強大，指名要置入，她笑喊：「媽媽一定要為自己漂亮啊，我很努力好不好！」咪妃從COS擴張到唱跳姐姐、「咪妃KIDS」PODCAST，還有不少網美景點旅遊找代言她家庭旅遊，2025年她連續受邀赴日本騎重機，還去了泰國、峇里島，各界人氣越來越強大。



